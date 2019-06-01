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Dünya gençleri iftarda buluştu

Üniversite eğitimi için Muğla'da bulunan 20 ülkeden 100 öğrenci, iftar programında bir araya geldi

01 Haziran 2019 Cumartesi 21:25
Dünya gençleri iftarda buluştu

MUĞLA (AA) - Muğla'da eğitim gören 20 ülkeden üniversite öğrencileri için iftar programı düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlediği iftara, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) eğitim gören, aralarında İran, Irak, Afganistan, Yemen, Suriye, Mısır, Kosova, Arnavutluk, Sudan, Bosna Hersek, Cezayir, Azerbeycan ve Ganalıların da bulunduğu 100 öğrenci katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda daha sonra dua edildi.

Yemenli öğrenci Abdul Jabbar Sahamsan'ın okuduğu ezan ile orucunu açan yabancı öğrenciler, programdan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde yaklaşık 1200 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, bu öğrencilerin birçoğunun KYK yurtlarında kaldığını ifade etti.

İlman, üniversitedeki yabancı öğrencilerin yeni dostluklar, arkadaşlıklar kurduğuna işaret ederek, ramazan ayındaki manevi havanın öğrenciler arasında da yaşatılmasını amaçladıklarını söyledi.

Kardeşlik ikliminin gelişmesi noktasında gençlerin bir araya gelmesinin gönül köprülerinin kurulması adına çok güzel adımlar olacağını belirten Ömer İlman, "Hedefleri, gönülleri bir gençlerimize devletimizin gücünü, imkanlarını tanıtmaktan büyük mutluluk duyduk. "dedi.

Öğrenciler adına konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Afganistanlı Cevad-ül Azra ise emeği geçenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 21:25
  1. iftar
  2. Muğla
  3. Yabancı öğrençi

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