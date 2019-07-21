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Dünya gençleri eşitlik için Kuğulu Park’ta buluştu

Çankaya Belediyesi “Ortak Cinsiyetimiz İnsanlık” adlı AB Gençlik Değişim Projesine katılan 5 ülkeden 40 genci kadın-erkek eşitliğine dikkat çekmek amacıyla Kuğulupark’ta buluşturdu.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:48
Dünya gençleri eşitlik için Kuğulu Park’ta buluştu

Çankaya Belediyesi “Ortak Cinsiyetimiz İnsanlık” adlı AB Gençlik Değişim Projesine katılan 5 ülkeden 40 genci kadın-erkek eşitliğine dikkat çekmek amacıyla Kuğulupark’ta buluşturdu.


Çankaya Belediyesi; Dışişleri Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı finansmanıyla Gençlik için Hareket Derneğinin koordine ettiği “Ortak Cinsiyetimiz İnsanlık” projesi kapsamında 5 ülkeden 40 genci Kuğulupark’ta kadın-erkek eşitliğine yönelik farkındalık çalışmasında buluşturdu. Projeye Türkiye’nin yanı sıra İtalya, Estonya, Ermenistan ve Ürdün’den toplam 40 genç katıldı. Gençlerin sunum yaptığı proje kapsamında Türkiye’nin kadın-erkek eşitliği konuları masaya yatırıldı. Her ülke gençlerinin kadın-erkek eşitliği konusunda fikir beyan ettiği atölye çalışmalarının ardından proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlik ile gençler ve vatandaşlar kadın-erkek eşitliğine dikkat çekmek için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği logosunun yer aldığı büyük boş panoya el baskısı yaptılar.


Kadınların toplumdaki yerini yükseltmek için kadın-erkek eşitliğine farkındalık yaratmayı amaçlayan proje 9 gün sürecek.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:48
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