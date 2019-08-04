Dünya Gençler Yelken Şampiyonası - Rusya'da başlayan organizasyonda Türkiye'yi 5 sporcu temsil ediyor



ANKARA (AA) - Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yelken Şampiyonası başladı. Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos'ta sona erecek organizasyonda rüzgar sörfü olimpik sınıfı RS:X'te Türkiye'yi 5 sporcu temsil ediyor. Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'na 19 ülkeden 103 sporcu katılıyor. Organizasyonda mücadele eden milli sporcular şunlar: Batuhan Arslan, Kerim Giritlioğlu, Jeremy Berke Zalma, Kuzey Öztaş ve Melissa Ertekin



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