Dünya Gençler Yelken Şampiyonası
- Rusya'da başlayan organizasyonda Türkiye'yi 5 sporcu temsil ediyor04 Ağustos 2019 Pazar 14:13
ANKARA (AA) - Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yelken Şampiyonası başladı.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos'ta sona erecek organizasyonda rüzgar sörfü olimpik sınıfı RS:X'te Türkiye'yi 5 sporcu temsil ediyor.
Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'na 19 ülkeden 103 sporcu katılıyor.
Organizasyonda mücadele eden milli sporcular şunlar:
Batuhan Arslan, Kerim Giritlioğlu, Jeremy Berke Zalma, Kuzey Öztaş ve Melissa Ertekin
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