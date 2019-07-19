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Dünya Gastroenteroloji Kongresi'ne geri sayım başladı

Türk Gastroenteroloji Derneği ile Dünya Gastroenteroloji Organizasyonu tarafından düzenlenecek olan kongre, dünya genelinden yaklaşık 3 bin katılımcıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek

19 Temmuz 2019 Cuma 14:52
Dünya Gastroenteroloji Kongresi'ne geri sayım başladı

İSTANBUL (AA) - Dünya Gastroenteroloji Kongresi, 21-24 Eylül'de İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kongre Düzenleme Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk 5 ayında son 5 yılın turist rekorunu kırarak yabancı turist sayısı bakımından şu anda Avrupa'da üçüncü, dünyada ilk 10'da olan "Dünya Şehri" İstanbul'da gerçekleştirecek, Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nin (World Congress of Gastroenterology-WCOG2019) hazırlıkları devam ediyor.

Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) ile Dünya Gastroenteroloji Organizasyonu (WGO) tarafından düzenlenecek olan kongre, dünya genelinden yaklaşık 3 bin katılımcıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Uluslararası Bilimsel Program Kurulu ile hazırlanan yüksek düzeyli bilimsel programda, kongre öncesinde 3 kurs, kongrede 32 sempozyum, 11 gün doğumu oturumu, 8 tartışma oturumu, video endoskopi oturumları, "Gastroenterolojide Kadın Olmak" oturumu ve binin üzerinde sözlü ve poster bildirisi yer alırken, kongrede bilimsel son gelişmelerin ve güncel uygulamaların sunulması ve karşılaşılan sorunlara çözümler üretilmesi hedefleniyor. Çözüm önerileri, alanlarında tanınmış uzman, ulusal ve uluslararası bilim insanlarının katılımıyla tartışılacak.


- Çölyak hastalığı da masaya yatırılacak


Anadolu’da tanımlanan çölyak hastalığı da kongrede ayrı bir oturumda tartışılacak.

Ayrıca WFUMB Ultrasound Learning Center’ın desteği ile bilimsel programa paralel olarak 22-23 Eylül'de "Uygulamalı Ultrasonografi Kursu" düzenlenecek.


- Anadolu Ateşi sahne alacak


Verilen bilgiye göre, 22 Eylül 2019‘da yapılacak kongrenin açılış töreninde dünyaca ünlü "Anadolu Ateşi" dans grubu, Türkiye'nin hemen hemen her yöresinden derlenmiş yüzlerce halk dansı figürü ve halk müziğini barındıran dans gösterisi sunacak.

Ayrıca katılımcılar, anlaşmalı profesyonel tur şirketleri aracılığı ile İstanbul’un tüm güzelliklerini keşfetme fırsatı da yakalayacak.






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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:52
  1. Dünya Gastroenteroloji Kongresi

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