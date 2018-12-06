Dünya Etnospor Konfederasyonunun Meksika temasları





İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkan Yardımcısı Fatih Kalender ve beraberindeki heyet, Meksika'da temaslarda bulundu.

DEK heyeti, Meksika Geleneksel Oyunlar ve Spor Federasyonunun davetlisi olarak Ulama Şampiyonası'nı takip ederken, ayrıca bu ülke yetkilileriyle fikir alışverişi yaptı. Kalender ve yöneticiler, bu yıl Meksika'nın Kuzey Sinaloa eyaletinde 20'ncisi gerçekleştirilen şampiyona sırasında Sinaloa Ulama Federasyonu başkanının yanı sıra Guamuchil Belediye Başkanı ve sporcularla oyunlar hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Heyet, başkent Meksiko'dan başlayan ziyaret programında Meksika Geleneksel Oyunlar ve Spor Federasyonu (FMJDAT) başkanı Ana Claudia Garcia, Meksika Parlamentosu üyesi ve yeni hükümette kurulacak Geleneksel Sporlar Komisyonu Başkan Yardımcısı Armando Gonzalez Escoto ile görüşmeler gerçekleştirdi. Heyet, görüşmeler sırasında Meksika'da kurulacak yeni hükümetin geleneksel sporlara olan tutumu hakkında bilgi aldı.

Türkiye heyeti, Ulusal Yetenek ve Yüksek Performanslı Sporcu Yetiştirme Merkezi'nde Ulusal Sporlar Komisyonu etkinlik direktörü Angel Lugo ve CONADE Uluslararası İlişkiler Temsilcisi Mariano Moreno ile yaptığı görüşmede ise Amerika Kıtası'ndaki 44 ülkenin spor bakanlıklarının oluşturduğu CADE Amerikan Spor Komisyonu hakkında bilgilendirildi.

Meksika Geleneksel Oyunlar ve Spor Federasyonunu ziyaret eden DEK heyeti, aynı zamanda eski bir olimpiyat atleti olan federasyonun kurucu ve onursal başkanı Melesio Pina ile yaptığı görüşmede bu ülkedeki geleneksel sporların seyri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Meksika Özerk Üniversitesi'ni de ziyaret eden Kalender ve yöneticilere, Atlatl Meksika adlı sporu hakkında da çeşitli bilgiler verildi.

UNAM Üniversitesi bünyesinde bulunan Geleneksel Spor ve Oyunlar Programı'nın başkanıyla da görüşen yöneticiler, programda görev alan diğer akademisyen ve öğrencilerle yapılan toplantıda ilki Brezilya'da ikincisi Kanada'da gerçekleşen Dünya Yerli İnsanlar Oyunları organizasyonu hakkında incelemeler yaptı.



