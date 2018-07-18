Dünya Erdoğan-Donald Trump tokalaşmasını konuşuyor

11-12 Temmuz'da Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin yankıları sürüyor. Zirveye damga vuran ABD BaşkanıDonald Trump, Rus lider Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından bir kez da zirvede yaşananları gündeme getirdi. Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de samimi pozlar veren Trump, Erdoğan'ı diğer liderlerden ayırdı.

Eurasia Group adlı danışmanlık kuruluşunun başkanı aynı zamanda da siyaset bilimci-gazeteci olan Ian Bremmer, NATO Zirvesine ilişkin detaylar paylaştı. Trump'ın çok sinirlendiğini kaydeden Bremmer, "Diğer liderlerden savunmaya daha fazla harcama yapacaklarına dair garanti alamıyordu. Birçoğu 'Önce parlamentoya sormak zorundayız. Bunun bir süreci var. Çıkıp da size tamam daha fazla harcayacağız' diyemeyiz. İzlememiz gereken yasal bir süreç var' ifadelerini kullandı. Trump da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a döndü ve 'Erdoğan hariç. O işleri doğru biçimde yapıyor' diyerek Erdoğan'la yumruk tokuşturdu" ifadelerini kullandı.

O anlarda çekilen bir kare ise dünya basınında geniş yer buldu. Trump'ın diğer liderlerin yanında Erdoğan ile yumruk tokuşturduğu fotoğraf karesi, hem Amerikan basının da hem de diğer ülke basın kuruluşlarında en çok kullanılan fotoğraf karesi arasında yer aldı.