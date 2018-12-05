Dünya Eğitim Bilimleri Derneği yönetimine 2 Türk akademisyen

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Oktay Cem Adıgüzel ve Doç. Dr. Veda Aslım Yetiş, Dünya Eğitim Bilimleri Derneğinde (AMSE-AMCE-WAER) yönetime girdi.

AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1961 yılında Norveç'te kurulan ve uzun yıllar Kanada tarafından başkanlığı yürütülen Dünya Eğitim Bilimleri Derneğinin başkan yardımcılığına Prof. Dr. Adıgüzel, iletişim koordinatörüne de Doç. Dr. Yetiş seçildi.

Adıgüzel ve Yetiş, kaynaştırma eğitiminin kuramsal ve pratik temelleri üzerine Fransa'nın Reims Champagne Ardenne Üniversitesi tarafından basılan ve Fransa, Arjantin ile Kolombiya bilim insanları tarafından hazırlanan uluslararası kitaba iki bölümle katkı sağlayarak Türkiye ve AÜ'yü temsil etti.

Veda Aslım Yetiş ile, Arjantin'de Pedagogica Nacional Üniversitesi tarafından basılan ve uluslararası bilim insanlarınca oluşturulan kitaba da üç bölümle katkı sunan Adıgüzel, Kanada, Fransa ve Brezilya'dan 4 akademisyenle Sherbrooke Üniversitesinin desteklediği bir eğitim kitabının editörlüğünü de üstlenmişti.