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'Dünya düz değil' diyen başkan kulübün ismini değiştirdi

İspanyol ekiplerinden Mostelos Balompie'de Başkan Javi Poves, dünyanın düz olmadığını belirterek takımın ismini değiştirdi.

30 Haziran 2019 Pazar 21:14
'Dünya düz değil' diyen başkan kulübün ismini değiştirdi

İspanya 4. Ligine yükselen Mostelos Balompie'de Başkan Javi Poves, Dünya'nın düz olduğuna vurgu yapmak için takımın ismini Flat Earth FC olarak değiştirdi.

İspanya'da 4. Lige yükselen Mostoles Balompie takımı, ismini düz dünya anlamına gelen Flat Earth FC olarak değiştirdi.

Marca gazetesine konuşan Başkan Javi Poves, "Düz dünya hareketini takip eden milyonlarca insanın sesini birleştirmek için doğduk. Bu durumu dünyanın yuvarlak değil, düz olduğunu insanlara göstermek için yaptık." dedi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 21:14
  1. İspanya
  2. Mostelos Balompie

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  • hercaihercai3 dk önce
    DUNYA DUZ ISE, ALTI NERDE?

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