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Korona Virüs Dünya Doktorları PCR testleri başladı
Korona Virüs

Dünya Doktorları PCR testleri başladı

Dünya Doktorları Derneği (DDD), Suriye’de bir yandan bölge insanının sağlık sorunlarına çözüm üretirken, diğer yandan hem pandemiyle mücadelede hem de Kovid-19 vakalarının tespiti konularında görev üstleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 09:48:00 -
Dünya Doktorları PCR testleri başladı

Haber Merkezi

Merkezlerinde salgından korunma eğitimleri veren DDD, vakaların tespit edilmesi ve salgının bölgede kontrol altına alınabilmesi için PCR testlerine başladı. Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Birimi - ECHO fonlarıyla temin edilen PCR testleri sadece belirti gösteren veya virüsü taşıdığından kuşku duyulan kişilere yapılıyor. DDD yaptığı PCR testleri sonucunda pozitif çıkan vakalar, derneğin işbirliği içinde olduğu tedaviden sorumlu sağlık birimlerine yönlendiriyor.


Yeni Akit Gazetesi
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