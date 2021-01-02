Dünya diken üstünde! Mutasyona uğrayan virüs bir ülkede daha ortaya çıktı

İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan koronavirüsün yeni türü Vietnam'a sıçradı. Vietnam Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Covid-19'un mutasyona uğrayan yeni türünün 22 Aralık'ta İngiltere'den Vietnam'a seyahat eden 45 yaşındaki bir kadında tespit edildiği duyuruldu

Bakanlık, kadının şu anda ülkenin güneyindeki Tra Vinh eyaletinde karantina altında olduğunu aktardı. Sağlık Bakanlığı, kadının Vietnam'a geldikten birkaç gün sonra semptom göstermeye başladığını ardından 24 Aralık'ta yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve virüsün yeni türünü taşıdığının tespit edildiğini ifade etti.

Vietnam'da salgının başından bu yana bin 474 kişide Covid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti.