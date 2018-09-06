Dünya diken üstünde! 5 ülke Rusya'ya karşı birleşti

İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve ABD, çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayında Rusya askeri istihbarat servisi GRU'nun sorumluluğuyla ilgili ortak bildiri yayımladı.

İngiliz polisinin Skripal soruşturmasında kaydettiği ilerlemeden duyulan memnuniyetin belirtildiği bildiride, "İngiltere'nin, şüphelilerin GRU olarak bilinen Rusya askeri istihbarat servisi subayları olduğu ve operasyonun da hemen hemen kesin bir biçimde devletin üst kademesinde onaylandığı şeklindeki değerlendirmesine tam güvenimiz var." ifadesine yer verildi.

BİLDİRİDE GRU'NUN ETKİLERİNİN ÖNÜNE GEÇMEYE DÖNÜK ADIMLARI ATILDIĞI İFADELERİ YER ALDI

Beş ülkenin ortak bir eylem ile deklare edilmemiş istihbaratçıları sınır dışı ederek, GRU'nun etkinliklerinin önüne geçmeye dönük adım attığı ifade edilen bildiride, Skripal soruşturmasının sonuçlarının da yabancı istihbarat şebekelerinin etkinliklerini önlemeye dönük ortak niyetlerini kuvvetlendirdiği kaydedildi.

İngiltere'nin temmuz ayında Amesbury kentinde İngiliz vatandaşları Dawn Sturgess ve Charles Rowley'in zehirlenmesinde Skripal'in zehirlenmesindeki ile aynı kimyasal maddenin kullanıldığına dair değerlendirmesine de dikkat çekilen bildiride, "Rusya'yı, Novichok programını Kimyasal Silahların Önlenmesi Örgütüne tam bir şekilde açmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İNGİLİZ BAKAN, PUTİN'İ İŞARET ETMİŞTİ

İngiltere Güvenlik Bakanı Ben Wallace bugün, Skripal'in zehirlenmesi olayından GRU'nun bağlı olduğu Rusya Savunma Bakanlığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutmuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May de dün parlamentoda yaptığı konuşmada, Skripal'in zehirlenmesinde rol alan kişilerin Rus istihbarat servisi için çalıştığını öne sürmüştü.

İngiliz polisi, dün Skripal'in zehirlenmesi olayının faili olarak Alexander Petrov ile Ruslan Boshirov adlı 2 Rus vatandaşının fotoğraflarını ve güvenlik kamerası görüntülerini yayınlamıştı.

SKRİPAL KRİZİ

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Hastaneden taburcu edilen baba kızın tedavilerine evde devam edileceği bildirilmişti.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu maddenin, Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

İngiltere'nin öncülüğünde başlatılan kampanya ile çok sayıda ülke 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.