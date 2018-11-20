0553 313 94 23

Terör devleti İsrail'e şok! Dünya devi listeden çıkardı

İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama hizmeti sağlayan Airbnb, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine ait tüm evleri listelerinden çıkararak web sitesinde yer vermeyeceğini açıkladı.

20 Kasım 2018 Salı 07:21
Terör devleti İsrail'e şok! Dünya devi listeden çıkardı

ABD merkezli dünyanın en büyük konaklama paylaşım platformlarından Airbnb'den yapılan açıklamada, Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin "İsrailliler ile Filistinliler arasındaki anlaşmazlığın merkezinde olduğu'' gerekçesiyle listelerden çıkarılacağı belirtildi.

200'e yakın ilan kaldırılacak

İsrail'e ait yerleşim birimlerindeki 200'e yakın ilanın Airbnb'nin web sitesinden kaldırılacağı aktarılan açıklamada, "Küresel şirketlerin birçoğu insanların yerlerinden edildiği topraklarda iş yapıp kar edilmemesi gerektiğini söylüyor ve biz de İsrailliler ile Filistinliler arasındaki anlaşmazlığın merkezinde yer alan işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşim birimlerine ait ilanları web sitemizden kaldırma kararı aldık." ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria'daki İsrail yerleşim birimlerini uluslararası hukukun ihlali olarak tanımlıyor.

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 07:21
  1. İsrail
  2. abd
  3. Airbnb
  4. batı şeria

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün âyet ve hadisi
    1. Günün âyet ve hadisi
    2. California'daki orman yangınında..
    3. SGK müjdeyi verdi! Milyonlarca kişiyi..
    4. ABD basınından şok iddia! Terör..
    5. Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini..
    6. ABD Kongresi'nde başörtüsü yasağına..
    7. Erdoğan'dan rektör ataması!
    8. Beyaz Saray soru sorma yöntemlerini..
    9. BAE ve Suudi Arabistan'dan tehlikeli..
    10. Türkiye'ye 3 milyar Euro destek geliyor
    11. Milli kripto para için geri sayım
    12. Trump’tan o ülkeye… ‘Bundan sonra..
    13. Türkiye sınırına asker yığıyorlar!
    14. Düşen uçağın enkazına ulaşılamadı
    15. ABD'de Trump'ı zora sokacak hamle!
    16. MHP hesabı başlamadan bitecek... İyi..
    17. Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı
    18. KKTC'nin konuştuğu korkunç olay
    19. Türkiye ve İran anlaştı... Bundan..
    20. 12 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!
    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: PYD, YPG eşittir PKK'dır ve görüldüğü yerde mutlaka yok edilmelidir
    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: PYD, YPG eşittir PKK'dır ve görüldüğü yerde mutlaka yok edilmelidir