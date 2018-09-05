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Dünya devi İngiltere'de 54 şubesini kapatıyor

1727 yılında kurulan İngiltere'nin köklü bankası Royal Bank of Scotland, 54 şubesini kapatma kararı aldı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 15:30
Dünya devi İngiltere'de 54 şubesini kapatıyor

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Royal Bank of Scotland (RBS), ülkedeki 54 şubesini kapatmaya karar verdi.

RBS'den yapılan açıklamada, İngiltere genelinde 54 şubenin kapatılmasına ve 258 kişinin işten çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

Şube kapatma ve işten çıkarma kararlarına gerekçe olarak, "Williams & Glyn" adı altında yeni bir bankanın kurulmasına dair plandan vazgeçilmiş olmasının gösterildiği belirtilen açıklamada, "Artık Williams & Glyn adı altında yeni bankanın kurulmasından vazgeçilmesi sebebiyle İngiltere ve Galler'de birbirlerine oldukça yakın alanlarda hizmet veren şubelerimizi kapatıyoruz." denildi.

Bu arada, İngiltere'nin önde gelen sendikalarından Unite'ın Temsilcisi Rob MacGregor, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bankanın kararının kabul edilemez olduğunu savundu.

RBS, mayıs ayında yaptığı açıklamada, ülke genelinde 162 şubenin kapatılacağını ve 792 kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 15:30
  1. Royal Bank of Scotland
  2. Rob MacGregor
  3. RBS
  4. İngiltere

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