İtalyan devi Milan Avrupa'dan men edildi İtalya Seri A ekibi Milan, finansal fair play sorumluluklarını yerine getiremediğinden dolayı gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nden men edildi.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan, Finansal Fair Play (FFP) yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle gelecek sezon Avrupa arenasından men edildi. Kuralları ihlal etti Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nce (CAS) yapılan açıklamada, UEFA tarafından yürütülen 2015-16-17 ile 2016-17-18 sezonları arasındaki iki ayrı inceleme döneminde Milan'ın FFP kurallarını ihlal ettiğinin tespit edildiği belirtildi. CAS'ın gözetiminde UEFA ve Milan arasında yapılan anlaşmanın ardından İtalya temsilcisinin gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nden men edilmesine karar verildi. UEFA Avrupa Ligi'ne 2019-20 sezonunda Milan'ın yerine Torino'nun dahil edilmesi bekleniyor.

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