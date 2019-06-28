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İtalyan devi Milan Avrupa'dan men edildi

İtalya Seri A ekibi Milan, finansal fair play sorumluluklarını yerine getiremediğinden dolayı gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nden men edildi.

28 Haziran 2019 Cuma 14:34
İtalyan devi Milan Avrupa'dan men edildi

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan, Finansal Fair Play (FFP) yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle gelecek sezon Avrupa arenasından men edildi.

Kuralları ihlal etti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nce (CAS) yapılan açıklamada, UEFA tarafından yürütülen 2015-16-17 ile 2016-17-18 sezonları arasındaki iki ayrı inceleme döneminde Milan'ın FFP kurallarını ihlal ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

CAS'ın gözetiminde UEFA ve Milan arasında yapılan anlaşmanın ardından İtalya temsilcisinin gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nden men edilmesine karar verildi.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2019-20 sezonunda Milan'ın yerine Torino'nun dahil edilmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:34
  1. Finansal Fair Play
  2. Finansal Fair Play kuralları
  3. İtalya Serie A
  4. Milan
  5. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi
  6. CAS

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