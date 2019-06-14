Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü’nde anlamlı çağrı

Dünyada ve İstanbul’daki merkezinde deniz kaplumbağaları ve tüm deniz canlılarının koruması için farkındalık çalışmaları yürüten Sea Life İstanbul, 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü’nde tüm ziyaretçilerini, deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarının korunması konusunda daha bilinçli davranmaya davet etti.

Küresel akvaryum zinciri Sea Life’ın Türkiye’deki merkezi Sea Life İstanbul, 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü’nde su altı canlılarının yaşam haklarını önemseyen tüm hayvanseverlere çağrıda bulundu. Deniz kaplumbağaları ve tüm deniz canlılarını korumak için farkındalık çalışmaları yürüten ve ziyaretçilerini bu konularda bilinçlendirmeyi kendine misyon edinen Sea Life İstanbul, basit birkaç küçük alışkanlık ile herkesin deniz kaplumbağalarının korunmasına destek olabileceğinin altını çizdi.

Plastik kullanımını azaltmak; yeniden kullanılabilir ürünler seçmek; kullanılan plastiklerin geri dönüşümünü sağlamak, bu ürünleri denize ya da doğaya atmamak; sürdürülebilir kaynaklardan gelen deniz ürünlerini tüketmek gibi basit alışkanlıklarla deniz kaplumbağaları ve diğer tüm deniz canlılarının korunmasına destek olmak mümkün olduğu belirtiliyor.

Dünyanın her yerinde doğal yaşamı korumak için mücadele

Sea Life’ın denizleri ve deniz canlılarını korumak amacıyla kurduğu ve dünyanın 51 farklı noktasındaki tüm merkezlerin desteğiyle çalışmalarını sürdüren derneği Sea Life Trust’ın yürüttüğü faaliyetler kapsamında tüm dünyada 4 bine yakın deniz canlısının yetiştirilmesi sağlandığı, 200’den fazlası deniz kaplumbağası ve fok olmak üzere 300’ün üzerinde deniz canlısı kurtarıldığı, kurtarılan canlılar arasında 150’den fazlası tedavi edilerek yeniden kendi doğasına geri bırakıldığı da açıklandı.