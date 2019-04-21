0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Dünya çocukları ’Dostluk Festivali’nde buluştu

Antalya’nın Akseki ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘6.

21 Nisan 2019 Pazar 19:18
Dünya çocukları ’Dostluk Festivali’nde buluştu

Antalya’nın Akseki ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘6. Dünya Çocuklarının Toroslarda Dostluk Buluşması Festivali’nde 10 ülkeden 250 çocuk bir araya geldi.


Festivale katılan çocuklar, tarihi Sarıhacılar Mahallesi ve Akseki Cumhuriyet Meydanı’nda dans gösterisi sundu, Etnografya Müzesi’ni, tarihi ipek yolunu, tarihi camiyi ve tarihi düğmeli evleri gezdi. Akseki Kaymakamlığı, Akseki Belediyesi ve girişimci Mustafa Kavasoğlu’nun katkısıyla düzenlenen festivalde Türkiye, Romanya, Estonya, Tayland, Ukranya, Filistin, Ürdün, Kırgızistan, Letonya ve Rusya’dan 2350 çocuk, tarihi Sarıhacılar Mahallesi’nde Aksekili çocuklarla buluştu. Etkinlikte gönüllerince eğlenen çocuklara yöresel yemekler ikram edildi. Çocuklar, Akseki Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan platformda şarkı söyleyerek ülkelerinin halk danslarını sergiledi. Gösteriler, vatandaşlar ve çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.


Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, yaptığı açıklamada, dünya çocuklarıyla bu yıl 6. kez bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Her yıl olduğu gibi bu yılda Dünya çocuklarını Akseki’de misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Nasır,"Dünya çocuklarımız önce tarihi Sarıhacılar mahallesinde düğmeli evleri gezdiler. Kervan yolunu yürüdüler ve kendi kültürlerini sergileyen faaliyette bulundular. Daha sonra ise Akseki merkezde bulunan müzeleri gezerek kendi ülkelerinin danslarını bize gösterdiler. Umut ediyoruz ki,bu tür organizasyonlar sayesinde Akseki’de Antalya’daki turizm potansiyelinden hak ettiği değeri alacaktır” dedi.


Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da, bu yıl altıncı kez dünya gençlerini ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getirerek, dünya çocuklarını tarihi Sarıhacılar Mahallesi’nde tarihi yerleri gezdirdiklerini, her geçen gün bölgeye gelen yabancı misafir sayısının arttığını aktardı.


Girişimci Kavasoğlu da Akseki ile Sarıhacılar Mahallesi’ni tanıtıp turizm alanında etkin bir noktaya getirmeyi amaçladıklarını anlattı. Kavasoğlu, "Bu yıl Toroslar’da Dostluk Buluşması festivalini gerçekleştirdik. 10 ülkeden 250-300 civarında çocuklarımız katıldı. Burada bölgemizin turizm açısından farkında lığını arttırmaktır. Aynı zamanda bu çocuk şenliğini ulusal ve uluslar arası bir projeye dönüştürerek tüm Dünyaya tanıtmaktır. Dolayısı ile. Bölgemizde kültürel ve dostluğu geliştirmek amacı güdüyoruz" ifadelerini kullandı.


Festivale Ürdün’den katılan 22 yaşındaki Merna Sahourı, Ürdün’den Akseki’ye geldiklerini, birçok ülkeden çocuklarla tanışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Türkiye’ye ilk defa geldim. Burada kültürümüzü tanıttık. Akseki’yi çok sevdik. Bu organizasyonu düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Buranın da kültürünü tanıdık. Türkiye çok güzel bir ülke, Birçok yeri gezdik" diye konuştu.


Kırgızistan’dan katılan 8 yaşındaki Ilıasova Ilıma, "Bu festivale katıldığım için çok mutluyum. Bu bir yarışma değil, bir festivaldir. Dünya Ülkelerinden gruplar burada bir araya geldi. Bununla daha da gurur ve mutluluk duydum. Ayrıca bu festival barış ve çocukları simgelediği için daha da çok mutluluk duydum. Burada kendi milli danslarımızı gösterdiğimiz için çok gururluyuz " dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 19:18
  1. kültür
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto Süper Lig: A.Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
    1. Spor Toto Süper Lig: A.Alanyaspor: 0 -..
    2. Binicilikte 23 Nisan yarışmaları yapıldı
    3. Küçük Furkan’a ait denilen mezar..
    4. Voleybol: Erkekler 1. Lig final etabı
    5. Ergene’de son boru denize bırakıldı
    6. Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup
    7. Bayburt Grup Özel İdarespor şampiyon..
    8. Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçından..
    9. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    10. Süper Lig’e Yükselen Engelsiz..
    11. Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepkiler
    12. Sri Lanka’da ölen mühendisin baba..
    13. Maçın ardından
    14. Niksar Belediyespor şampiyon oldu
    15. Mangal yakarken evini yaktı
    16. Sri Lanka'da kilise ve otellere..
    17. Gökhan Akkan: “Penaltı pozisyonunu..
    18. Nemrut Dağı'na kar engeli
    19. Dünya çocukları ’Dostluk Festivali’nde..
    20. Vedat Muriç: “Maçtan çıktıktan sonra..
    21. Abdullah Ağar'dan terör saldırısı için..
    22. Fransa’da şampiyon PSG
    23. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    24. Şehit babasına Kırıkkale Valisi’nden..
    25. TFF 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 1 -..
    26. CHP MYK olağanüstü toplandı
    27. Paris'te Osmanlı şehzadelerinin..
    28. Altay - Hatayspor maçının ardından
    29. Bayburt İl Özel İdare, TFF 2. Lig'e..
    30. Sri Lanka’daki saldırıda hayatını..
    Erdoğan ile İmamoğlu'nun tokalaştığı an!..
    Erdoğan ile İmamoğlu'nun tokalaştığı an!..
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı