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Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Antalya’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 10 farklı ülkeden çok sayıda çocuk el ele tutuşarak, sevgi korteji düzenlendi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 19:07
Dünya çocukları Antalya’da buluştu

Antalya’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 10 farklı ülkeden çok sayıda çocuk el ele tutuşarak, sevgi korteji düzenlendi. Kortejin ardından ise katılımcı çocuklar ülkelerinin geleneksek dans gösterilerini sundu.



Antalya Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile FOMGED Gençlik Kulübü’nün, ‘Uluslararası Antalya Çocuk Festivali’ bu yıl 20’inci kez düzenlendi. 18 Nisan’da başlayıp, 24 Nisan’da son bulacak festivale Romanya, Estonya, Tayland, Ukrayna, Filistin, Ürdün, Kırgızistan, Letonya, Rusya ve Türkiye olmak üzere, 10 farklı ülkeden 250 civarında çocuk katıldı. Festival kapsamında Atatürk Parkı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar ‘sevgi korteji’ düzenlendi. Yürüyüşte, çocuklar el ele tutuşarak, çocuk bayramını kutladı. Çevredeki vatandaşlar ise şarkılara eşlik edip, alkış tutarak çocuklara destek oldu. Kortejin ardından ise ülkelerin katılımcı çocukları dans gösterilerini sundu. Ülkelerin birbirinden renkli gösterilerini, vatandaşlar da ilgiyle izledi.



Letonyalı Teiksma Ziemele, Türkiye’yi çok sevdiklerini ifade etti. Antalya’da hava şartlarının çok uygun olduğunu dile getiren Ziemele, “Burada başka ülkelerden gruplarla karşılaşmak bizi de mutlu ediyor. Bu festivalde çocuklar bir arada olduğu için çok mutlu oluyorlar.” dedi.



Gösteri yapan Kırgız çocuklar ise, “Çok heyecanlıyız, aynı zamanda çok da mutluyuz. Geleneksel danslarımızı sergilediğimiz için çok gururluyuz. Antalya çok güzel bir şehir, havasını da ayrıca beğendik.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 19:07
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