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Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenlendi

Bayburt’ta İŞKUR İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Kapsamında İl Halk Kütüphanesinde farkındalık etkinliği düzenledi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 04:59
Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenlendi

Bayburt’ta İŞKUR İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Kapsamında İl Halk Kütüphanesinde farkındalık etkinliği düzenledi.


Etkinlik ile ilgili yapılan açıklamada; “Çocuk işçiliği; çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten ve fiziksel ve zihinsel gelişimlerine zarar verici işlerde istihdam edilmesidir.Anayasamıza göre kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Ayrıca küçükler, kadınlar, bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak 14 yaşını tamamlamış ve zorunlu ilköğretimi bitirmiş çocuklar bedensel, zihinsel, sosyal, ahlaki gelişimleri ve okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalışabilirler. Bu hususlar göz önüne alındığında geleceğimiz olan çocuklara, yaşlarına ve gelişimlerine göre ortam hazırlamak onları, bedensel zihinsel ve ruhsal olarak geleceğe hazırlamak için tüm paydaşlar olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekle mükellefiz. Çocuk işçiliği konusu yasalarla da güvence altına alınmıştır. Çalışma mevzuatımıza aykırı çocuk işçi çalıştıran işyerlerine gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır. Çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri; sokakta, ağır ve tehlikeli işlerde ve aile işleri dışında tarım işlerinde çalışma olarak belirlenmiştir. 2023 hedefleri kapsamında çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin tamamen ortadan kaldırılması planlanmaktadır. Bu kapsamda tüm bireyler olarak üzerimize düşen sorumluluğu taşımalı ve çocuklarımıza daha güzel gelecek hazırlamak için çaba göstermeliyiz.” denildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 04:59
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