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"Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Ankara'nın Polatlı ilçesi Sarıoba köyündeki mevsimlik tarım işçilerinin barındığı ve çocuklarına yönelik tesislerin bulunduğu METİP yerleşkesini ziyaret etti

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:45
"Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü"

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü" dolayısıyla Ankara'nın Polatlı ilçesi Sarıoba köyündeki mevsimlik tarım işçilerinin barındığı ve çocuklarına yönelik tesislerin bulunduğu "Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP)" yerleşkesini ziyaret etti.

Çalışma Genel Müdür Vekili Şeref Kazancı, ziyarette yaptığı konuşmada, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında farkındalık çalışmaları yaptıklarını, Sarıoba köyündeki yerleşkede çocuklarla birlikte olduklarını söyledi.

Bakanlık olarak çocuk işçiliğiyle mücadelede 1991'den beri Uluslararası Çalışma Örgütü ile ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten Kazancı, "Çocuk işçiliğiyle mücadeleyi ulusal programla takip ediyoruz. Hükümetimizin de desteğiyle 2023 vizyonuyla 'Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ulusal Programı"mızı uygulamaya aldık. İkinci fazını geçen sene başlattık. Burada 80 eylem maddemiz var, 60 kurum, kuruluş ve sosyal taraflarla beraber takip ettiğimiz eylemlerimiz var. Bu kapsamda farkındalık çalışmaları, çocuk işçiliğinin en aza indirilmesi ve sıfırlanması noktasında ciddi çalışmalar içerisindeyiz." dedi.

Kazancı, mevsimlik tarım işçileriyle alakalı projeleri de bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sarıoba köyünde kurmuş olduğumuz gezici mevsimlik tarım işçilerinin örnek bir yerleşkesi var. Buradaki tesis, yaklaşık 400 hanenin barınabildiği, 200 çadır ve müştemilatın bulunduğu, sosyal alanlar, kreşi, çocukların eğitim anlamında eksikliklerinin tamamlanması noktasında yaptığımız çalışmalar, gezici kütüphanemiz, sağlık birimimiz ile komple örnek bir model teşhir ediyor. O manada burada yine 12 Haziran kapsamında çocuklarımızla bir araya geldik. Onlarla vakit geçireceğiz, yerinde durumu tekrar değerlendireceğiz."

- "Çocuklarımızın çalıştırılmaması için gayret gösteriyoruz"

Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ise Polatlı'nın, Ankara'nın tarımsal anlamda en büyük ilçesi olduğunu ve bu yüzden buraya çok fazla tarım işçisi geldiğini anlattı.

Tunçer, bu yerleşkenin, tarım isçilerinin gerekli konforunu, rahatlığını sağlamak amacıyla içinde su, elektrik, banyo, mutfak barındırdığını ve her türlü imkana sahip olduğunu ifade etti.

Yerleşkede, çocukların ihtiyaç duyabileceği imkanları sağlamaya çalıştıklarını belirten Tunçer, çocukların çalıştırılmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini bildirdi.



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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:45
  1. METİP yerleşkesi
  2. Sarıoba köyü

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