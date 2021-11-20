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Aktüel Dünya Çocuk Günü ne zaman?
Aktüel

Dünya Çocuk Günü ne zaman?

Dünya Çocuk Hakları Günü 20 Kasım 2021 tarihinde kutlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 09:53:00 - 2021-11-20 09:54:34
Dünya Çocuk Günü ne zaman?

Bu özel gün içerisinde dünya çocuklarının haklarını hatırlamak ve hatırlatmak isteyen kişiler çeşitli platformlar aracılığıyla Dünya Çocuk Hakları Günü mesajlarını paylaşmayı sürdürüyor.

Dünya Çoçuk Hakları Günü nedir?

Çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek adına 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 'Çocuk Haklarına Dair Sözleşme' imzalanmış ve o tarihten günümüze 20 Kasım 'Dünya Çocuk Hakları Günü' olarak ilan edilmiştir.

Çocuk hakları nedir?

Dünya üzerindeki tüm çocukların; yaşama, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel alanlarda ve fiziksel, psikolojik ya da cinsel sömürü gibi durumlara karşın korunmaları üzere doğuştan sahip oldukları hakların her birini kapsayan evrensel bir kavramdır.

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