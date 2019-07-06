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Dünya Çikolata Günü dolayısıyla kadınlara "Tatlı" sürpriz

7 Temmuz Dünya Çikolata Günü dolayısıyla Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen atölyede Pasta Kursu Öğrencisi Burcu Karma, Kadın Konukevi sakinleri için mutfağa girdi, çikolata yaptı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:21
Dünya Çikolata Günü dolayısıyla kadınlara "Tatlı" sürpriz

7 Temmuz Dünya Çikolata Günü dolayısıyla Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen atölyede Pasta Kursu Öğrencisi Burcu Karma, Kadın Konukevi sakinleri için mutfağa girdi, çikolata yaptı. Tatlı sürpriz karşısında kadınlar, heyecan ve memnuniyetlerini dile getirdi.



Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde 24 Haziran 2019’da açılan Pasta Kursu bugüne kadar 681 öğrenciyi mezun etti. Temel pastacılık eğitimi, geleneksel ve dünya tatlı mutfağından reçetelerin yer aldığı kursta kadın ve erkek öğrenciler becerilerini geliştirdi. 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü dolayısıyla Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen atölyede Pasta Kursu Usta Öğrencisi Burcu Karma, Kadın Konukevi sakinleri için mutfağa girdi. Karma’nın elleriyle hazırladığı çikolatalar, belediye personeli tarafından Kadın Konukevi’ne teslim edildi.



Sevginin ve mutluluğun önemli simgelerinden olan çikolatalar, Kadın Konukevi sakinlerine ikram edilirken, kadınların ve çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu. Geçmişin acı izlerini geride bırakan kadınlar, Küçükçekmece Belediyesi’nin tatlı sürprizi karşısında heyecan ve memnuniyetlerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:21
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