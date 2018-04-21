Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dünya bunu konuşuyor! 'Türkler yaptı'

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) akademisyenlerin de destek verdiği Trabzonlu Albayraklar Savunma Sanayii Şirketi’ne ait ‘Silahlı İnsansız Deniz Aracı ‘Wattozz Projesi’ tüm dünyada yankı uyandırdı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 12:38
Dünya bunu konuşuyor! 'Türkler yaptı'

Dünyanın bir çok ülkesinde internet siteleri ve gazetelerde haber konusu olan ‘Wattozz’ için Çinliler “Şeytan Balık” tabirini kullanırken, “Uzaktan kumandalı vatoz şeklindeki mobil mayınlar her türlü zırhlı gemiyi batırabilir” ifadeleriyle haberi duyurdular. 

Rus haber sitelerinde de geniş yer bulan proje “Türkler kamuflajlı deniz mayını üretiyor” başlığı ile verilirken, ABD basını ise proje için “Bu uzaktan kumandalı deniz mayını savaş gemilerine yapışıp gemileri patlatlıyor” başlığı ile Türkiye’de yapılan çalışmayı manşetlere taşıdı. Silahlıİnsansız Deniz Aracı ile ilgili Suudi Arabistan’daki haber siteleri ise ‘Wattozz’u, “Türklerin ölümcül deniz aracı” olarak okuyucularına duyurdu. 

Çalışma Avrupa ülkelerinin de dikkatini çekerken, İspanyollar Türkiye’deki projeyi “Türkler vatoz balığı şeklinde kamuflajlı hareketli deniz mayını üretiyor”, Finliler “Uzaktan kumandalı deniz mayını gözlem ve saldırı için geliştirildi”, Çekyalılar “Robot deniz mayınları geliyor” ve Bulgaristan basını ise “Türkiye yakında mobil mayın yapacak” başlıkları ile haberi verdiler. 
Kanadalılar projeyi “Türkiye, Vatoz şeklinde deniz mayınları geliştiriyor” başlığı ile duyururken, Vietnamlılar “Türkler savaş gemilerine yapışan mayın üretiyor” diyerek çalışmaya dikkat çektiler. 

Su altında balina, yunus balığı gibi hayvanların çıkardığına benzer nitelikte kriptolu akustik ses dalgaları ile kumanda edilen silahlı insansız deniz aracı (SİDA) ile ilgili açıklamalarda bulunan Albayraklar Şirketler Grubu Başkanı Adnan Albayrak “Albayraklar Savunma Sanayi Şirketi’nin üzerinde çalıştığı Wattozz’lar silikon kaplı dış gövdeleriyle canlı bir vatoz balığı ile hemen hemen aynı görünüm, boyut ve hareket yeteneğine sahip olacak. Uyku modunda deniz zemininde hareketsiz durabilme özelliği ve sinyal emici boya ile kaplanmış iç kabukları sayesinde sonarlar tarafından ne deniz zemininde ne de hareket halindeyken tespit edilebilmesi olanaksız olan Wattozz’lar kara sularımızda olası bir saldırı anında hedefteki bir denizaltıyı yada savaş gemisini batırmaya sebep olacak bir bombayı söz konusu hedefe ulaştırma ve patlatma özelliğine de sahip olacaklar. Uzun zamandır Türk bilim adamlarımızın önderliğinde gizlilikle yürüttüğümüz projelerimizden biri olan Wattozz insansız deniz aracımızın ön tanıtımını gerçekleştirdik. Allah nasip ederse yaklaşık 3 ay sonra bir diğer projemiz olan ve yine yüzde 100 yerli üretimimiz olan Elektronik Enerji Silahımızın lansmanını gerçekleştireceğiz” dedi. 

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 12:38
  1. Silahlı İnsansız Deniz Aracı

YORUM YAZ

  • Okuyucu Okuyucu 45 dk önce
    Çok iyi olmuş da, ismi niye yabancı?!
  • düşmanının silahınlan silahlan hadisi şerifdüşmanının silahınlan silahlan hadisi şerif1 sa önce
    osmanlının yıkılışında hırıstiyan alemini teknolojik içerdeki hainlerin yaptıklarının bedelini 100 yıl ödedik allah cc daha iyilerini yapmak iki cihandada zafer kazanmaknasipetsin aminavrupayı avrupa edenlervatanını seven dindar hırıstiyanlardırdarısı bizim müslümanlara uçağı arabayı barajı yoları yaptırmıyan beynini kiraya vermiş gerici solbide batıyı örnekalındiyo inşallah oralara gidesiniz
  • Ya he heYa he he1 sa önce
    Siyasal İslamcılar Türkçü oldu yakın zamanda kemalist olacak:)))
  • ÜmmetÜmmet1 sa önce
    S. AMaşallah tebrik ediyorum. İşte farklılık bu silahta bu. Biz başkasının düşünmediğini yapmadığını yapacağız.Bence bu ürün bir gemi yapmaktan daha önemli, çünkü işlevi çok büyüjk.
  • Caner Caner 1 sa önce
    Hadi insallah.. Gelecegin teknolojileri insansiz savas araclari ancak yapay zeka ve tanima - tespit konusunda da ilerlemeler olursa savunma sanayindeki ronesans ve reform hareketleri tamamlanmis olur
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Şenol Güneş, Erdoğan'la ne konuştuğunu anlattı
  1. Şenol Güneş, Erdoğan'la ne konuştuğunu..
  2. Kapadokya'nın "uzaydan görülen"..
  3. Adana'da görülmemiş fuhuş rezaleti
  4. "1 Mayıs’ı şer odaklarına bırakmayız"
  5. Jandarma ele geçirdi! Teröristler için..
  6. Dilipak'tan Sadettin Köpek benzetmesi
  7. Terör örgütüne büyük darbe! Mehmetçik..
  8. AB'den İsrail'e tepki
  9. Böke ve Cihaner'in sağ rahatsızlığı
  10. Kuyumculuk sektörü ‘güç birliği’ yapacak
  11. ROKETSAN, 300 m2’de milyonluk roket..
  12. Apple hisselerinde çöküş
  13. Ruslar onun için Türkiye'ye geliyor
  14. Bakan Soylu tarih verdi: 15 Ekim'e..
  15. MediaMarkt’tan çocuklara özel kampanya
  16. Bekir Bozdağ'dan ’Gençler deizme..
  17. 12.00-14.40 TL fiyatla halka arz..
  18. Karamollaoğlu: Görüyorsunuz, anlatmaya..
  19. MHP resmen startı verdi
  20. Samuel Eto'o'ya büyük şok! Mal..
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler
ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
Komutanlıklar taşınıyor
Komutanlıklar taşınıyor