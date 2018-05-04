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Dünya bunu konuşuyor! 2 kafası, 3 kulağı ve 8 ayağı var

Tayland’da ölü doğan bir domuz yavrusu fiziki özellikleriyle tüm dünyayı hayrette bıraktı.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:36
Dünya bunu konuşuyor! 2 kafası, 3 kulağı ve 8 ayağı var

Tayland'ın Udon Thani eyaletinde yaşayan köylüler, iki kafası, üç kulağı ve sekiz ayağı olan bir domuz yavrusuna dua ediyor.

Köylüler, 27 Nisan'da ölü doğan domuz yavrusunun kendilerine loto gibi şans oyunlarında şans getirmek için yollandığını öne sürüyor.

İki bedende bir kafa, üç kulak, sekiz ayak ve iki kuyruk bulunduran domuzun bedeni, bir şişe içinde muhafaza ediliyor.




 

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 09:36
  1. Tayland

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  • AbdoAbdo3 dk önce
    Resim koýota yüzümüzün nurunu almadanız olmazmı akit
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