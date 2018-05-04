Dünya bunu konuşuyor! 2 kafası, 3 kulağı ve 8 ayağı var

Tayland'ın Udon Thani eyaletinde yaşayan köylüler, iki kafası, üç kulağı ve sekiz ayağı olan bir domuz yavrusuna dua ediyor.



Köylüler, 27 Nisan'da ölü doğan domuz yavrusunun kendilerine loto gibi şans oyunlarında şans getirmek için yollandığını öne sürüyor.

İki bedende bir kafa, üç kulak, sekiz ayak ve iki kuyruk bulunduran domuzun bedeni, bir şişe içinde muhafaza ediliyor.









