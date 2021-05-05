Dünya bu son gelişme kilitlendi: Putin'in yeni silahı İngiltere'yi ve Fransa'yı haritadan silebilir!

Son dönemde NATO ve ABD ile tarihinin en gergin ilişkilerini yaşayan Rusya hayli dikkat çekici bir adım attı ve yeni silahı için 3 yeni deneme yapacağını duyurdu.

Adı açıklanmayan bir kaynak Rus devlet haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada 'Bu denemeler 2021'deki uçuş geliştirme testlerinin bir parçası olarak gerçekleştirilecek' dedi.

'İngiltere'yi haritadan silebilir'

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Rusya ordusunun 'Şeytan 2' (Satan-2) olarak da nitelendirdiği 'RS-28 Sarmat' füzesi İngiltere büyüklüğünde bir alanı tek seferde haritadan silebilecek kapasitede.

Atom bombalarından 2000 kez daha güçlü

Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kez daha güçlü olduğu belirtiliyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 16 nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip olan Satan 2'nin radardan kaçma özelliği de bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile de sahip.

Başka bir deyişle Rusya, caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor.

Rusya daha önce, füze fırlatma testleri veya düşürme testlerinin olumlu sonuçlanmasının ardından bu yıl gerçekleşecek uçuş testlerini yapmayı planladıklarını söylemişti.

208 tonluk silah, dünyanın en güçlüsü olarak görülen ve 1970'lerden beri operasyonel olan R-36M2 Voevoda füzelerinin yerini alacak. Rusya'nın yeni testlere tabi tutacağı roketin 2022 yılında ordunun envanterine girmesi planlanıyor.

Putin Aralık ayında Sarmat kıtalararası balistik sisteminin tamamlanmaya yaklaştığını doğrulamış, TASS haber ajansına "Sarmat üzerindeki çalışmalar aktif olarak ilerliyor ve şu anda son aşamada" demişti.

Tsunami oluşturabilecek nükleer torpido

Geçtiğimiz aylarda Putin’in ABD sahillerinde tsunami oluşturabilecek ‘Poseidon’ isimli nükleer torpidoyu Kuzey Kutbu’nda test etmeye başladığı ortaya çıkmıştı.

Resmi adı 2M39 olan “Poseidon” dünyanın en büyük torpidosu olarak nitelendiriliyor ve ABD sahillerinde tsunami meydana getirebilecek kapasitede olduğu belirtiliyor.