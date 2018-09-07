Dünya bu anı unutmayacak! Başkan Erdoğan'dan canlı yayında baskı

İran'da düzenlenen 3'lü zirve sona erdi. Başkan Erdoğan'ın ısrarla sonuç bildirisindeki 3. maddeye idlib’te ateşkes ilan edilmesini istemesi zirveye adeta damga vurdu.

SİVİLLER İÇİN ISRARLI MÜCADELE



3 milyondan fazla sivilin tehlike altında olduğu bölgede olası bir operasyonun tehlikelerine değinen Erdoğan, canlı yayında Putin ve Ruhani'ye ateşkes için tüm dünyanın gözleri önünde baskı yaptı. Erdoğan'ın ateşkes için yaptığı bu ısrarlı tutum büyük takdir topladı.

Putin ateşkes çağırısına "Konuyla ilgili 3. maddede biz İdlib bölgesini ele aldık. Orada çözüm yolu arayışına mevcut ilkeleri esas alarak hareket ediyoruz. Burada silahlı muhalifler yok. Bu iyi olurdu, fakat biz onların yerine konuşamıyoruz. DEAŞ'ın teröristlerine saldırıları keseceklerine, silahları bırakacaklarına da onlar adına konuşamayız. Elbette haklısınız, bazı formüller muğlak. Üçümüz bunları yapmalıyız." şeklinde yanıt verdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ateşkes tartışmasına ilişkin, "Bütün teröristler silahları bıraksınlar" ifadelerini kullandı.