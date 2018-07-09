Dünya bölgeye kilitlendi! Operasyonda ikinci hamle

Kyodo'nun haberine göre, Tayland İçişleri Bakanı Anupong Paoçinda, dün mağaradan 4 çocuğu çıkaran dalgıçların bugün de kalan 8 çocukla antrenörlerini kurtarmaya çalışacağını söyledi.

3 ÇOCUK DAHA KURTARILDI

AFP haber ajansı kısa süre önce 7'inci çocuğun da mağaradan çıkarıldığını duyurdu. Bugün 3 çocuğun daha kurtarıldığı belirtilirken, geriye 5 çocuk ve antrenörleri kaldı.

Paoçinda, yerel saatle 11.00'de başlatılan operasyonda dalgıçların, yolu ve mağara içindeki koşulları iyi bildiklerinden dünkü hatalara düşmeyeceğini belirtti. Bakan Paoçinda ayrıca, kurtarılan 4 çocuğun hastanede kontrollerden geçirildiğini ve durumlarının iyi olduğunu kaydetti. Yetkililer, ailelerin, kurtarılan çocuklarıyla fiziksel temasına henüz izin verilmediğini de bildirdi.

Operasyonun başındaki bir yetkili, hava durumunu, kalan grubun fiziksel hazırlığını ve mağara içindeki su seviyesini, çalışmanın seyrini etkileyecek faktörler olarak sıraladı.

Tayland'da cunta yönetiminin lideri Başbakan Prayut Çan-oça'nın da bugün bölgeyi ziyaret etmesi planlanıyor.