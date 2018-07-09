0553 313 94 23

Dünya bölgeye kilitlendi! Operasyonda ikinci hamle

Tayland'daki bir mağarada kurtarılmayı bekleyen 12 çocuk ve antrenörleri için gerçekleştirilen kurtarma operasyonu devam ediyor. Dün 4 çocuğun kurtarılmasının ardından operasyonun ikinci gününde 3 çocuk daha mağaradan çıkarıldı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:02
Dünya bölgeye kilitlendi! Operasyonda ikinci hamle

Kyodo'nun haberine göre, Tayland İçişleri Bakanı Anupong Paoçinda, dün mağaradan 4 çocuğu çıkaran dalgıçların bugün de kalan 8 çocukla antrenörlerini kurtarmaya çalışacağını söyledi.

3 ÇOCUK DAHA KURTARILDI

AFP haber ajansı kısa süre önce 7'inci çocuğun da mağaradan çıkarıldığını duyurdu. Bugün 3 çocuğun daha kurtarıldığı belirtilirken, geriye 5 çocuk ve antrenörleri kaldı.

Paoçinda, yerel saatle 11.00'de başlatılan operasyonda dalgıçların, yolu ve mağara içindeki koşulları iyi bildiklerinden dünkü hatalara düşmeyeceğini belirtti. Bakan Paoçinda ayrıca, kurtarılan 4 çocuğun hastanede kontrollerden geçirildiğini ve durumlarının iyi olduğunu kaydetti. Yetkililer, ailelerin, kurtarılan çocuklarıyla fiziksel temasına henüz izin verilmediğini de bildirdi.

Operasyonun başındaki bir yetkili, hava durumunu, kalan grubun fiziksel hazırlığını ve mağara içindeki su seviyesini, çalışmanın seyrini etkileyecek faktörler olarak sıraladı.

Tayland'da cunta yönetiminin lideri Başbakan Prayut Çan-oça'nın da bugün bölgeyi ziyaret etmesi planlanıyor.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:02
  1. Tayland
  2. Mağarada mahsur kalan çocuklar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuğunuza oyuncaklarını toplama alışkanlığını kazandırmak için...
    1. Çocuğunuza oyuncaklarını toplama..
    2. Yeni kabinedeki bakanlar ne zaman saat..
    3. İsrail Gazze'nin ticaret yolunu kesti!
    4. İran'dan tren kazası için taziye mesajı
    5. Diyanet vekalet kurban bedeli ne kadar?
    6. Çocuğunuzun geceleri uykuları..
    7. Son dakika yeni Bakanlar Kurulu..
    8. 112'ye asılsız ihbar yapanlar yandı!
    9. En düşük büyükbaş kurbanlık fiyatı ne..
    10. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
    11. Mehmet Büyükekşi kimdir?
    12. Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban..
    13. Üniversite öğrencilerinin ürettiği..
    14. Kurban Bayram tatili 9 gün mü olacak?..
    15. Hamilelikte lazer epilasyon..
    16. İstanbullulara bayram müjdesi! Yüzde..
    17. Bir daireyi 3 kişiye sattı,..
    18. Samsung dünyanın en büyük fabrikasını..
    19. 2018-2019 sezonu fikstür çekimi..
    20. Manisa'da çocuk gelin operasyonla..
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Erdoğan için para basılacak
    Erdoğan için para basılacak
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...