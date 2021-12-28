'Dünya bizim neyimiz oluyor?'

Dünya iki kapılı bir han, biz de bu hanın yolcusuyuz. O zaman yolcu gibi davranmak durumundayız. Bu durumda bu dünyada geçici iskâna tâbiyiz. Yolcu varacağı menzil için gayret gösterir, hedefe odaklanır. Bu sebeple yolda yolcu gibi davranır. Hedefimiz cennet ise yolda boş şeylerle uğraşmayıp cennete ulaştıracak eylemler yapmak durumundayız.

Dünya ile ilişkimiz ne düzeyde olmalıdır? Cevap Allah Rasûlü(as)nden: “Benim dünya ile alakam ne ki? Ben, bir ağacın altında gölgelenen ve sonra yoluna devam eden bir yolcuyum.” Gözümüzde büyüttüğümüz dünya hayatı işte bu kadardır. O ağacın altında verdiğimiz mola kadar.

Hayatımız çok kısa. Öyle ki EZANLA NAMAZ arası kadardır. Hayatımız ezanla başlar cenaze namazıyla biter. İşin püf noktası bu ikisi arasını ne ile nasıl doldurduğumuzdur. Zira ebedi hayatımızı bu ikisi arasında yaşadığımız hayat şekillendirecek.

MEZAR TAŞLARI NE MESAJ VERİYOR? Unutmayalım ki mümin çift dünyalıdır. Kur’an bu iki dünyaya sık sık vurgu yapar. Ayrıca Kur’an iki dünyayı birbiri ile kıyaslar ve ebedi/sonsuz olanı tercih etmemizi ister.(A’la 87/16-17) Dünyada kalıcı değiliz Bâki olan Allah. Mezar taşlarının en başında umumiyetle “Huve’l Bâki” (Bâkî olan-ölümsüz olan O’dur, Allah’tır) yazar. Bu iki kelime mühim mesaj veriyor. Kime veriyor? Elbette ölüye değil. Mezarı ziyaret edenlere veriyor. Bakınız bu hususta Efendimiz(sav) ne diyor: “Mezarları ziyaret ediniz. Zira mezar ziyaretleri size ölümü ve ahireti hatırlatır.” Demek istiyor ki bu mesajda: Ey ziyaretçi! Sen de öleceksin tıpkı bu mezarlıktakiler gibi. Aklını başına al, ölüme hazırlıklı ol. Ölüm sonrasına dair plan yap.

GÖÇÜYORUZ: Ahirete devamlı bir göç var. Her gün birileri göçüyor. Dünya ile ahiret arasında KABİR TÜNELİ var. Tünelin bu tarafını biliyoruz ama diğer tarafını bilmiyoruz. Ama öbür tarafın iyi ya da kötü olması da beri tarafa bağlı. Buradan götürülüyor her şey. Cennetin köşkü de cehennemin odunu da.

AHİRET İŞLERİ NE ALEMDE?: Ahirete dair hesabımız kitabımızın olması lazım. Hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çek. Ahiret işleri nasıl gidiyor? denilince Allah bilir diyerek topu taca atmanın âlemi yok. Sen de bileceksin. Daha dünyadayken ahirette akıbetin ne olacağını kestirebilirsin. Buna dair bilgi Hâkka Sûresi 19-20. ayetlerine bakabilirsiniz. Burada amel defterini sağdan alan kimse “ben zaten böyle bir sonuçla karşılaşacağımı biliyordum” diyecek.

KALICI OLANA YATIRIM YAPINIZ: Kur’an’da sık sık dünya ve ahiretten bahsedilir. Bu anlatımlarda dünyanın geçici ahiretin kalıcılığına vurgu yapılır. “Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Hâlbuki ahiret daha hayırlı ve süreklidir” (A’lâ 16-17) Siz kalıcı olana yatırım yapınız diyor bize. Hayaliniz kalıcı olana olsun. Planınız mezara kadar olmasın. Sizi cennete götürecek planınız olsun. Mezarda bitecek planın ahirete zırnık faydası olamaz.

Gelelim başlıktaki sorumuza. Dünya bizim neyimiz oluyor? Cevap: “Tarlamız oluyor.” Dünya ahiretin mezrasıdır/tarlasıdır. Mezra ekin ekilen/ziraat yapılan yer demektir. Demek ki dünya ekin ekme yeri. Ne ekeceğiz o önemli? Ne ekersen o bitecek. Hasadı burada değil, hasadı tünelin öbür tarafında. Ne ekersen onu biçeceksin.

“Vay halimize! Bu nasıl kitapmış! Büyük –küçük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş.(Kehf 18/49) Bir defadan bir şey olmaz dediklerimizi de yazmış. Sağımızda ve solumuzda iki alıcı melek var. Devamlı surette kayıt yapıyor.(Kaf 50/17-18) “Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar” (İnfitar 10-12) “Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz (Âl-i İmran 3/5) Kanundan kaçabilirsin, polis-jandarmadan kaçabilirsin güvenlik kameralarından da. Dünyada işini yüzdürürsün. Haram helal demeden yaşarsın, millete zulmeder, kan kusturursun, depoları mal stoklar millete fahiş fiyattan satarsın. Hepsinden kaçarsın ama 24 saat seni takip eden ve her şeyini kaydeden meleklerden kaçamazsın. Ahiret var, hesap var, kitap var, mizan-terazi var. Var da var...

ŞİMDİ ÇAM DEVİRME ZAMANI DEĞİL MUHASEBE ZAMANI: Dünyevileşmenin de etkisi ile insanlar dolara, altına yatırım yapıyor. Bunlar ahireti unutarak yapılırsa sonu hüsrandır.