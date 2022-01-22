Dünya bir yana Fransa bir yana! 4 günde 1 milyon 600 bin vaka...

Dünya 2 yılı aşkın süredir koronavirüs ile mücadele ediyor.

Hayatımızı temelden etkileyen salgından kurtuluş için aşı kozu insanlığın umudu olurken çıkan yeni varyantlar mücadeleyi zora sokuyor.

Son olarak Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla vaka sayıları dünya genelinde artışa geçti.

Özellikle Avrupa ve ABD'de her gün rekor üstüne rekor kırılıyor.

Fransa'da ise vakalar adeta patladı.

4 gündür vaka sayısı 400 binin üzerinde

Fransa’da korona salgınında günlük vaka sayısı son 4 günüdür art arda 400 binin üzerinde seyrediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 400 bin 851 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 16 milyon bin 498’e ulaştığı aktarıldı.

233 kişi öldü

Son 24 saatte 233 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı ise 128 bin 347'ye yükseldiği belirtildi.

Ülke genelinde 3 bin 792'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 28 bin 457 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.



Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede bugüne kadar 134 milyon 689 bin 978 doz aşı uygulanırken, toplam nüfusun yüzde 79,7’si en az bir doz aşılandı.

24 ocak'tan itibaren aşı kartı kullanılacak

Öte yandan Fransa Anayasa Mahkemesi, 16 Ocak’ta Ulusal Meclis tarafından kabul edilen korona aşı kartına ilişkin yasa tasarısını onayladı.

Aşı kartı, 24 Ocak’tan itibaren restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüsler ile yapılan uzun mesafeli toplu taşımada, hastaneler ile huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale gelecek.

Böylece bu yerlere erişebilmek için negatif PCR test sonucu kabul edilmeyecek.