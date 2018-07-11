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Rusya'dan 35 asker öldü haberine yalanlama geldi

Suriye'nin Dera kentinde 35 Rus askerinin öldüğü haberlerine Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:26
Rusya'dan 35 asker öldü haberine yalanlama geldi

Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, dünya basınına yansıyan, Suriye'nin Dera kentinde 35 Rus askerinin öldüğü haberlerini yalanladı. Açıklamada, "Suriye'nin Dera kentinde Rus askerlerinin herhangi bir kaybı olmamıştır. Bu haberler Rusya tarafından terör örgütü olarak kabul edilen DAEŞ militanlarınca kasıtlı olarak yayılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:26
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