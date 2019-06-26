0553 313 94 23

Dünya Bankası rapor yayımladı! Türkiye'ye büyük övgü

Dünya Bankası, Türkiye'ye sığınan yabancı uyruklu aileleri yoksulluğa karşı korumayı amaçlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Dünya Gıda Programı ve Türk Kızılay ile yürüttüğü Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programıyla ilgili yayımladığı raporda Türkiye'yi övdü.

26 Haziran 2019 Çarşamba 08:29
Dünya Bankası rapor yayımladı! Türkiye'ye büyük övgü

Dünya Bankası, Türkiye'nin Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma statüsündeki yabancı uyruklu, muhtaç durumdaki kişiler için başlattığı Sosyal Uyum Yardımının (SUY), geçim şartlarını iyileştirmede önemli bir adım olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Bankası, programla ilgili yayımladığı raporda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Dünya Gıda Programı ve Türk Kızılay ile yürüttüğü, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen yardımların, Türkiye'ye sığınan bu statüdeki kitle içinde en muhtaç durumdaki ailelerin temel gereksinimlerini karşılayabilmelerini sağlamakta başarılı olacağının öngörüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin 3,6 milyonu Suriye'den olmak üzere, savaş ve çatışmalar nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kalmış 4 milyona yakın Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma statüsündeki kişiye ev sahipliği yaptığına dikkati çeken raporda, SUY'un bunlar arasında en yoksul yüzde 40'lık kesimdeki ailelere doğrudan nakit desteği yaparak temel gıda barınma ve giyim ihtiyaçlarını sağlamaya yardımcı olmayı amaçladığı ifade edildi.

SUY programının hedefindeki ailelerden yüzde 76'sının yoksulluk sınırının altında, yüzde 12'sinin ise yoksulluk sınırında yaşamlarını sürdürdüğüne işaret edilen raporda, söz konusu kitlenin temel kaynaklardan yoksun olmanın yanı sıra, ileride kazançlarını geliştirmelerine de engel olacak geçici çarelerle yaşamlarını sürdürmek zorun kaldıkları vurgulandı.

''Pozitif gelir şoku''

SUY kapsamındaki nakit yardımlarının ortalama değerinin, ailelerinin ortalama harcama düzeyinin yüzde 51'ine denk geldiği, daha yoksul ailelerde bu oranın yüzde 63'e kadar çıktığına işaret edilen raporda, yardımın ailelere önemli bir "pozitif gelir şoku" sağlayacağı belirtildi.

Gelir aktarımının SUY kapsamındaki ailelerin hayatını geliştirme konusunda ciddi potansiyele sahip olduğu vurgulanan raporda, Dünya Bankası'nın dağıtılan yardımların, ailelerin yaşamlarına nasıl bir etkisi olduğunu izlemeye devam edeceği ifade edildi. 

Raporda, Dünya Bankasının "Türkiye ve diğer ülkelerdeki sığınmacıların yoksulluktan kurtarılması için etkili sosyal güvenlik adımları atılmasına zemin oluşturacak olguları ortaya koymaya devam edeceği" kaydedildi.

SUY programı, Türkiye'de Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma statüsündeki, yardıma muhtaç tüm yabancı uyruklu kişilere nakit yardımı sağlayarak gıda, barınma ve giyim gibi temel ihtiyaçlarını onurlu şekilde karşılamalarını sağlamayı amaçlıyor.

Program kapsamında yardım sahipleri adlarına açılan banka hesaplarına aylık nakit ödemler yapılıyor.

Programa ana yürütücü kurumlar dışında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü destek veriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 08:29
  1. Dünya Bankası
  2. ekonomi
  3. Aile
  4. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

YORUM YAZ

  • erkan doğanerkan doğan40 dk önce
    ne oldu hükumetinize övgü olunca kafir falan olmuyor.başkası olsa ne komplolar icat edersiniz.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Başkan Akgün’ün acı günü
  1. Başkan Akgün’ün acı günü
  2. Burs ve kredilerde yaş sınırına karşı..
  3. Pençe Harekatıyla koordineli, Irak'ın..
  4. Kavgada yaralanan bir kişi hayatını..
  5. (Özel) Motosikletiyle kadına çarptı,..
  6. Ünlü tatil merkezinde hayali otel..
  7. GÜNCELLEME - Van'da 2 terörist etkisiz..
  8. Gebelik döneminde vitamin ve..
  9. PKK’lı teröristlere baskın! Yaşam..
  10. TOKİ'nin İstanbul için kura çekimi bugün
  11. Veterinerden kaçan dana eve daldı
  12. Fatih’te kafasına poşet geçirilerek..
  13. TARSİM: "Bu yıl 81 ilden hasar ihbarı..
  14. Lazer ile diş problemlerine son..
  15. Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa..
  16. Kamu hizmeti verecek demir yolu..
  17. Çobanın bulduğu yaralı yaban keçisi..
  18. TİGEM safkan Arap tayı satacak
  19. Hakkari Belediyesinin yaz kursları..
  20. Çatak’ta 2 terörist etkisiz hale..
Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil

Günün Karikatürü

26 Haziran 2019
Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi