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Dünya Bankası açıkladı: Türk ekonomisi büyüyecek!

ABD'nin tüm saldırılarına göğüs geren Türk ekonomisi ile ilgili Dünya Bankası'ndan çok önemli bir açıklama geldi. Banka Türkiye için 2019 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.

09 Ekim 2019 Çarşamba 11:32
Dünya Bankası açıkladı: Türk ekonomisi büyüyecek!

Dünya Bankası, yurt içi talepte ve net ihracatta kademeli iyileşmenin Türk ekonomisinde büyümeyi desteklemesini beklediğini bildirdi.

Türk ekonomisinin 2018'in ikinci yarısından itibaren büyümede gözlenen keskin yavaşlamadan toparlanmakta olduğunu belirten Dünya Bankası, Türk ekonomisi için 2019 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.

“Türk ekonomisi güçlü toparlanma gösterecek”

Ekonominin 2020 ve 2021'de güçlü toparlanma göstereceği beklentisini korudu.

2019 yılında Türk ekonomisinin yüzde 1 daralacağı yönündeki beklentisini yüzde 0,0 olarak revize eden Dünya Bankası, 2020 ve 2021 yılı için GSYH büyüme tahminlerini de yüzde 3,0 ve 4,0 olarak tekrarladı.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:32
  1. Dünya Bankası
  2. Türk ekonomisi
  3. büyüme
  4. ekonomi

YORUM YAZ

  • CanCan27 dk önce
    Brunson olayi nasil ekonomiye tepetaklak ettigi unutmamali ve ona göre artik albayrak kesin tedbirler almali. Trump in tweetleri ile alak bulak olmak ne demek olacak is degil.Böyle bos bos basliklar bizi kurtarmaya yetmiyor.
  • tanyeri17tanyeri1740 dk önce
    bu durumları gördükçe cehepe nin iktidarda olmayışına bin şükür ediyorum.yoksa ülkeyi 3 kuruşa satardı.

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