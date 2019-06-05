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Dünya Bankasından piyasalara kötü haber! Büyüme yavaşlayacak

Dünya Bankası’nın son raporunda küresel ekonomik büyümenin 2019 yılında, yüzde 2.6’ya gerileyeceğini öngördü.

05 Haziran 2019 Çarşamba 15:01
Dünya Bankasından piyasalara kötü haber! Büyüme yavaşlayacak

Dünya Bankası’nın son raporunda küresel ekonomik büyümenin 2019 yılında, yüzde 2.6’ya gerileyeceği tahmininde bulundu.

Bankanın Ocak ayında yayınladığı raporunda 2019 küresel büyümesi yüzde 2.9 olarak öngörülmüştü.

2021'de yeniden çıkacak

Dünya Bankası, küresel büyümenin 2021 yılında yeniden yukarıya döneceğini ve yüzde 2.8 düzeyine döneceğini öngördü.

Küresel ekonomiyi tehdit eden önemli risklere işaret edilen raporda küresel ekonominin ayrıca ticaret gerginlikleri, gelişmekte olan ülke ekonomilerinden mali karışıklıklar ve büyük ekonomilerin büyümelerindeki keskin düşüş gibi etkilerle ivmenin kırılganlaştığı belirtildi.

Raporda, özellikle küresel ekonomik büyümenin 10 yıl önceki mali krizden bu yana en düşük düzeylere gerilemesi ve ekonomiye duyulan güvendeki düşüşün endişe verici olduğu ifade edildi.

Dünya Bankası ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde görülen borçlanmanın yüzde 15’lik bir artışla 2018 yılı için gelişmekte olan ülkelerin toplam gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 51’ine ulaştığı uyarısını yaptı.

Raporda, gelecek yıllar için yatırım büyümesinin uzun vadeli ortalamaların altında olacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 15:01
  1. Dünya Bankası
  2. Küresel büyüme

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