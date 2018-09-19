0553 313 94 23

Dünya Bankası'ndan 80 milyon dolarlık yardım!

Dünya Bankası, siyasi krizler nedeniyle Nijer'e sığınan mültecilere 80 milyon dolarlık yardım yapacağını açıkladı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 20:56
Dünya Bankası'ndan 80 milyon dolarlık yardım!

Dünya Bankası, Nijer'in 3 farklı bölgesinde yaşayan mültecilere 80 milyon dolarlık yardım sağlayacağını bildirdi.

Bankanın Nijer Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, "Mülteci ve Ev Sahibi Toplulukları Destek Projesi (Parca) kapsamında Nijer'in Diffa, Tahoua ve Tillabery bölgelerindeki mülteci ve onları evlerine alanlara 80 milyon dolar yardım sağlanacak." denildi.

Söz konusu yardımlarla ülkenin 3 bölgesinin 15 kasabasında ikamet eden mültecilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve ekonomik entegrasyonlarının sağlanması amaçlanıyor.

"Parca" projesi Sahel İttifakının bir parçası olarak G5 Sahel devletlerine destek amaçlı hayata geçirildi.

MÜLTECİ SAYISI 280 BİNİ AŞTI

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Nijer temsilcisi Alessandra Morelli, "Bu yardım, yerel yönetim, Dünya Bankası ve BMMYK ekiplerinin yürüttüğü ortak projeler kapsamında yapıldı." dedi.

Morelli, bu yardımların yerinden edilmiş insanların sosyo-ekonomik entegrasyonlarının sağlaması için yeni yaklaşımların geliştirilmesine yardımcı olacağına işaret etti.

Dünya Bankası verilerine göre, bölgede yaşanan siyasi krizler nedeniyle Nijer'e sığınan mülteci sayısı 280 bini aştı.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 20:56
  1. Nijer
  2. Dünya Bankası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Biriktirme hastalığ (Dispozofobi) nedir? Nasıl tedavi edilir?
    1. Biriktirme hastalığ (Dispozofobi)..
    2. Erdoğan'dan önemli mesajlar! Türkiye..
    3. Palm yağı ile kızartma yapılır mı?
    4. Akıllı telefonlarda "casus" alarmı!..
    5. Acuka tarifi
    6. Yeni alınan kıyafetleri neden..
    7. Ağız kuruluğuna dikkat!
    8. Putin yeni askeri hamlesini duyurdu:..
    9. Ara öğünleri es geçmeyin!
    10. "ABD, Türkiye ile Rusya'nın arasını..
    11. Dubai Şeyhi Marmaris'te! Lüks yatı..
    12. Birleşmiş Milletler'den korkutan..
    13. Terör devleti ABD'den PKK'ya yeni..
    14. Dünya Bankası'ndan 80 milyon dolarlık..
    15. Beşiktaş'ta Avrupa Ligi öncesi şok..
    16. İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar..
    17. Trump'tan kritik açıklama: Çok yakında..
    18. MHP'den dikkat çeken ittifak..
    19. Biçerdöver saplanıp kaldı! Şoke eden..
    20. Merkel'den dikkat çeken Türkiye..
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk