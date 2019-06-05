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Dünya Bankası'ndan dikkat çeken rapor! Küresel büyüme yavaşlayacak

Dünya Bankası’nın son raporunda küresel ekonomik büyümenin 2019 yılında, yüzde 2.6’ya gerileyeceği öngörüldü.

05 Haziran 2019 Çarşamba 14:19
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken rapor! Küresel büyüme yavaşlayacak

Bankanın Ocak ayında yayınladığı raporunda 2019 küresel büyümesi yüzde 2.9 olarak öngörülmüştü.

Dünya Bankası, küresel büyümenin 2021 yılında yeniden yukarıya döneceğini ve yüzde 2.8 düzeyine döneceğini öngördü.

Küresel ekonomiyi tehdit eden önemli risklere işaret edilen raporda küresel ekonominin ayrıca ticaret gerginlikleri, gelişmekte olan ülke ekonomilerinden mali karışıklıklar ve büyük ekonomilerin büyümelerindeki keskin düşüş gibi etkilerle ivmenin kırılganlaştığı belirtildi.

Raporda, özellikle küresel ekonomik büyümenin 10 yıl önceki mali krizden bu yana en düşük düzeylere gerilemesi ve ekonomiye duyulan güvendeki düşüşün endişe verici olduğu ifade edildi.

Dünya Bankası ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde görülen borçlanmanın yüzde 15’lik bir artışla 2018 yılı için gelişmekte olan ülkelerin toplam gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 51’ine ulaştığı uyarısını yaptı.

Raporda, gelecek yıllar için yatırım büyümesinin uzun vadeli ortalamaların altında olacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 14:19
  1. EKONOMİ
  2. dünya bankası

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