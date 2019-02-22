Dünya Bankası temiz hava için Kayseri Büyükşehir’i seçti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Temiz Hava Eylem Planı’nı uygulama kararlılığında olduklarını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin hava kalitesinin arttırılabilmesi amacıyla Dünya Bankası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliğine gidiyor. Türkiye’den Kayseri’yi pilot il seçen ve ilk inceleme için Kayseri’ye gelen Dünya Bankası yetkilileri ve heyete eşlik eden Çevre ve Şehircilik bakanlığı yetkilileri ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, daha kaliteli bir havaya ulaşabilmek amacıyla ’Temiz Hava Eylem Planı Projesi’ni Dünya Bankası ile birlikte yürütmeye kararlı olduklarını vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Dünya Bankası Uluslararası Hava Kalitesi Uzmanı Dietmar Koch, Hava Kalitesi Uzmanı Emre Topaçer ve diğer yetkililerle önce Başkanlık makamında, ardından da Erciyes’te görüştü. Dünya Bankası Uzmanı Koch, Başkanlık makamında yaptığı açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptıkları görüşmenin ardından hava kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları Kayseri’de yapma kararı aldıklarını söyledi. Dünya Bankası’nın temel amacının seçili bölgelerde hava kalitesini iyileştirme ihtiyacına katkıda bulunmak ve bu amaçla mali destek sağlamak olduğunu ifade eden Dietmar Koch, “Bu kapsamda bir tanı raporu hazırlıyoruz. Bu raporda hava kalitesi durum analizi olacak ve bunun iyileştirilmesine yönelik öneriler bulunacak” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayseri’nin birinci öncelikli değerlendirilmesi nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Dünya Bankası yetkililerine teşekkür etti. Kayseri’de planlı ve projeli çalışmanın önemine vurgu yapan Başkan Çelik, “Bu kapsamda Hava Kalitesi Master Planı için de çalışmalara hemen başlayacağız. Proje kapsamında hava kalitesini artırmanın en iyi yolu ısınmada kullanılan yakıt. Dünya Bankası’nın vereceği destekle sıkıntılı olan bazı bölgeleri doğalgaza geçirirsek şehrimize ve insanlığa olağanüstü bir iş yapmış oluruz. Ayrıca toplu taşımada elektrikli araçların artırılması ve yeşil alan çalışmaları için birlikte çalışmalar yapabiliriz. Kayseri’de endüstriyel anlamda hava kalitesini bozan tesis çok az ve hatta yok; ama varsa da bunları gideririz” diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Dünya Bankası uzmanlarıyla birlikte hava kalitesinin mükemmel olduğu Erciyes’e de çıktı ve görüşmelerini burada devam ettirdi. Kayseri’deki hava kalitesinin Türkiye ve Avrupa’daki birçok şehirden daha iyi olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Ancak biz mevcut kaliteyi daha üst seviyeye çıkarmanın kaygısındayız. Bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dünya Bankası ile ortak bir proje yürütüyoruz. Bu anlamda Dünya Bankası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kayseri’yi model seçti. Hava kalitesini artırmak için öncelikli yapılması gereken iş kalitesiz kömür kullanan mahallelerde hızla doğal gaz dönüşümünü yapabilmek. O bölgeleri Dünya Bankası’ndan alacağımız hibe desteğiyle dönüştüreceğiz. Ayrıca toplu taşım araçlarında fosil yakıtlı araçların dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları da bu projenin bir başka ayağı olacak. Havaalanı civarındaki ahırların meydana getirdiği olumsuz havanın azaltılması için Biyogaz Tesisi ve ahırların Beydeğirmeni bölgesine taşınmasını da bu projeye dahil edeceğiz” dedi.

Dünya Bankası ile yapılacak çalışmanın uzun soluklu bir proje olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, Kayseri’nin geleceği ve geleceğin Kayseri’si için bu projeyi gerçekleştireceklerini söyledi. Görev süresinin 31 Mart’ta dolacağını da vurgulayan Başkan Çelik, “O güne kadar şehrimizin geleceği için gayret etmeye devam ediyoruz. İşin ucunu bırakmadık. Dünya Bankası desteğini şehrimize kazandırmanın gayretindeyiz. Önümüzdeki nesillerin soluyacağı havanın kalitesini artırmak için bugünden çalışıyoruz” dedi.

Dünya Bankası Uluslararası Hava Kalitesi Uzmanı Dietmar Koch da projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştireceklerini söyledi. Amaçlarının Kayseri’deki hava kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak olduğunu dile getiren Koch, “Özel olarak da sülfürdioksit ve partikül maddeye odaklanıyoruz. Bunların başlıca nedenleri arasında ısınma amacıyla kullanılan katı yakıtların, hayvancılık faaliyetlerinin ve trafiğin olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de bu konulara yoğunlaşacağız. Kayseri için Temiz Hava Eylem Planı hazırlandığını biliyoruz. Bu eylem planının iyileştirilmesi için birlikte çalışacağız. Öncelikle proje kapsamında bir tanı raporu hazırlayacağız. Burada bulunmaktan son derece büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sayın Başkana daveti için teşekkür ediyorum” diye konuştu.