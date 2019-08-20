Dünya Badminton Şampiyonası - Şampiyonada mücadele eden Türk sporcular, ilk turda rakiplerine yenilerek elendi

ANKARA (AA) - Dünya Badminton Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular organizasyona veda etti. İsviçre'nin Basel kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada Türkiye'yi 5 sporcu temsil etti. Tek kadınlarda Neslihan Yiğit ve Aliye Demirbağ, tek erkeklerde Emre Lale, çift kadınlar kategorisinde ise Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, ilk turda rakiplerine yenilerek elendi. Aliye Demirbağ, Singapur'dan Yeo Jia Min, Neslihan Yiğit, Rus Evgeniya Kosetskaya, Emre Lale, Hong Kong'dan Ng Ka Long Angus'a mağlup oldu. Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci çifti de Rus Anastasiia Akchurina-Olga Morozova ikilisine yenildi. Dünya Badminton Şampiyonası, 25 Ağustos Pazar günü sona erecek.





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