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“Dünya Avucunuzda”nın ikinci sezonu başlıyor

Vodafone Red’in sponsorluğunda gerçekleşen seyahat programı “Dünya Avucunuzda” çok yakında ikinci sezonuyla ekranlarda olacak.

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:01
“Dünya Avucunuzda”nın ikinci sezonu başlıyor

Vodafone Red’in sponsorluğunda gerçekleşen seyahat programı “Dünya Avucunuzda” çok yakında ikinci sezonuyla ekranlarda olacak. Burcu Esmersoy’un sunacağı programda rotalar National Geographic uzmanlarıyla birlikte belirlenecek.



Müşterilerine tarifenin ötesinde bir dünya sunan Vodafone Red’in sponsorluğunda gerçekleşen seyahat programı ‘Dünya Avucunuzda’, ikinci sezonuyla ekranseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Burcu Esmersoy’un sunumuyla düzenlenecek programda, alışılagelmiş ve bilindik yurtdışı gezi rotaları yerine, dünyanın çok özel ve saklı kalmış yerleri konu alınacak. Programda National Geographic Traveler Dergisi’nin desteğiyle belirlenen ilgi çekici seyahat rotalarının gizli kalmış noktalarına doğru keşfe çıkılacak ve bu rotalarda yaşayanların yerel deneyimleri paylaşılacak. İzleyicilerin bu bölgelere özel lezzetlerin nerelerde tadılabileceğini öğreneceği, şehirlere dair tarihsel ve kültürel bilgiler edinebileceği programda, herkesin tatilini daha keyifli hale getirecek çok özel tüyolar verilecek.



Yapılan duyuruya göre Burcu Esmersoy’a seyahatlerinde Instagram fenomeni Sezgin Yılmaz’ın yanı sıra National Geographic Traveler Dergisi’nin editörleri eşlik edecek. Ekibin deneyimleri, seyahat ile eşzamanlı olarak Vodafone Red sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek ve eş zamanlı olarak National Geographic hesaplarından hem ekibin hem de dünyanın masalsı güzellikte daha fazla rotasına erişilebilecek.



“Red’lilerin dijital deneyimini artırmak istiyoruz”


Vodafone Red’in ayrıcalıklarla dolu dünyasının her geçen gün genişlediğine dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:



“Gerek Vodafone abone bazında gerekse Türkiye genelinde dijitalleşmenin öncüleri haline gelen Red’lilere geniş ayrıcalıklar sunmaya devam ediyoruz. Vodafone Red olarak destek verdiğimiz ‘Dünya Avucunuzda’ programı çok yakında izleyicilerle buluşacak. Programda dünyanın çok özel ve saklı yerleri konu alınacak, herkesin tatilini daha keyifli hale getirecek tüyolar verilecek. Yenilikçi ürün ve servislerimizle Vodafone Red müşterilerimizin dijital deneyimlerini artırmaya devam edeceğiz.”



İlk durak Kopenhag


Programın ilk durağı, Danimarka’da limanı, kanalları, tarihi binaları ve hareketli caddeleri ile ünlü, ülkenin en büyük şehri başkent Kopenhag olacak. Program kapsamında ayrıca, İsviçre, Sicilya, Slovenya, Fransa ve Portekiz de ziyaret edilecek.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 12:01
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