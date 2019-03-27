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ABD'de kızamık alarmı! Acil durum ilan edildi

ABD’nin New York eyaletindeki Rockland bölgesindeki kızamık vakalarında yaşanan artış nedeniyle acil durum ilan edildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 08:21
ABD'de kızamık alarmı! Acil durum ilan edildi

ABD'nin New York eyaletinde yetkililer kızamık vakalarındaki artış nedeniyle harekete geçti. Rockland bölgesinde özellikle aşı yaptırmamış çocukların halka açık alanlarda dolaşmasını yasaklayan acil durum önlemi bu gece yarısı yürürlüğe giriyor. 30 gün boyunca yürürlükte kalacak acil durum önlemlerinin gerekirse uzatılabileceği belirtilirken, 300 bin kişinin yaşadığı Rockland’de aşısız çocuklar okul, kütüphane, dükkanlar ve ibadethaneler gibi halka açık alanlara giremeyecek.

Rockland Bölgesi Sözcüsü John G. Lyon yaptığı açıklamada, 2018 sonbaharından bu yana bölgede 153 kızamık vakası görüldüğünü ve bunların üçte birinin 2019 yılında ortaya çıktığını söyledi.

Özellikle aşırı geleneksel yaşamı benimseyen ve modern tıp imkanları ile aşılamayı reddeden toplulukların bulunduğu Rockland bölgesi ve New York şehrinde aşılama oranlarının daha düşük olduğunu söyleyen yetkililer, bu toplulukların salgından en çok etkilendiğini ifade etti.

Rockland’de alınan açıl durum kararı şu ana kadar kızamık salgınına karşı alınan en ağır önlem olarak görülürken New York şehri ise acil durum ilanı yerine özellikle belli bölgelerde aşısız çocukların okula gitmesini yasakladı. New York’un yanı sıra Washington Eyaleti, Texas, Illinois ve California’da da kızamık vakaları görülüyor.

Kızamık hastalığının 2000 yılında ABD’de ortadan kalktığı duyurulmuş ancak geçtiğimiz yıldan bu yana Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, ülke genelinde kızamık yeniden görülmeye başlayarak 314 kişide tespit edildi.

Almanyada ’kızamık aşısı mecburiyeti’ tartışılıyor

Almanya’da çocuklarına kızamık aşısı yaptırmayan ailelerin sayısının giderek artması, sağlık politikacıları başta olmak üzere doktorları da tedirgin etmeye başladı. Ülkede kızamık aşısı, ebeveynlerin tercihine bırakılmış durumda.

Normal şartlarda bebeklerin rutin muayenelerinde yapılan kızamık aşısının, ailelerin çocuklarının rutin sağlık kontrollerini hafife almalarından dolayı ihmal edildiği ortaya çıktı. Bu aşının ihmal edilmesinin, çocukları ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya getireceğine dikkat çeken Prof. Dr. Karl Lauterbach, ebeveynlere yaptığı çağrıda bulunarak, Gelecek nesillerimizin sağlığı açısından ailelerimiz, sonu ölümlerle biten hastalıklara karşı yapılan aşıları ciddiye alıp, ihmallerden uzak durmalı derken, Federal Sağlık Bakanı ile kanuni bir düzenleme çalışmaları görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Almanya'da her yıl kızamık aşısının ihmali sonucunda bin 600 çocuğun öldüğünü hatırlatan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Sağlık politikası uzmanlarından Prof. Dr. Karl Lauterbach, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahnın da, İtalya, Fransa gibi daha birçok ülkede kızamık aşısı mecburiyetinin Almanya'da da zorunlu hale getirilmesinden yana olduğunu açıkladı.

Çocuklarının gerekli aşılarını yaptırmayan ailelerin bu davranışları suistimaldir. Bunun da kanunlar nezdinde yaptırımları olmalıdır diyen Lauterbach, ailelerin başta kreşler olmak üzere okul, sosyal hizmet mekanları ve kültür çalışma alanlarında daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Karl Lauterbachın bu teklifi birçok camianın desteğini aldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 08:21
  1. abd
  2. kızamık
  3. almanya
  4. Rockland bölgesi

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