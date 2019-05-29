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Dünya Ahıska Türkleri Birliği öğrencilerinden Prof. Dr. Akın’a plaket

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları öğrencileri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:08
Dünya Ahıska Türkleri Birliği öğrencilerinden Prof. Dr. Akın’a plaket

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları öğrencileri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’i makamında ziyaret etti.


DATÜB Gençlik Kollarından Ahıskalı öğrenciler, geçtiğimiz günlerde Üzümlü de gerçekleştirdikleri “Öğrenci Dayanışma Günleri” etkinliklerine katkılarından dolayı Rektör Akın’a teşekkür ziyaretinde bulundular. Ziyarette öğrenciler ile bir süre sohbet eden Rektör Prof. Dr. Levent, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.


Ahıskalı öğrenciler de etkinliğin çok verimli geçtiğini ve Ahıska kültürünü yaşatma olanakları dile getirerek Rektör Prof. Dr. Akın’a plaket takdimi yaptılar.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:08
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