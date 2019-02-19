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Dünya Ahıska Türkleri Birliği Kocaeli Şubesi açıldı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Kocaeli Şubesi, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen törenle açıldı.

19 Şubat 2019 Salı 10:50
Dünya Ahıska Türkleri Birliği Kocaeli Şubesi açıldı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Kocaeli Şubesi, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen törenle açıldı.



Dünya Ahıska Türkleri Birliği Kocaeli Şubesi, düzenlenen milli konserle açıldı. Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Dünya Ahıska Türkleri Birliği genel Başkanı ismihanoğlu Ziyatdin Kassanov, Genel Başkan Danışmanı ve Kocaeli Temsilcisi Aziz Aziz, siyasi parti ve STK temsicilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ses sanatçısı Nazim Bayraktar ve Mevlüt Nurioğlu’nun şarkılarını seslendirdiği törende İnegöl Ahıska Türkleri Kafkas Folklör Ekibi gösterileri ile katılımcılara doyasıya eğlenme fırsatı sundu. İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Ahıska Türkleri’nin anlatıldığı belgesel filmi gösteriminin ardından konuşan Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı ismihanoğlu Ziyatdin Kassanov, Ahıska Türkleri için birçok hakkın sağlandığı Türkiye’de yeni bir temsilcilik daha açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Farklı ülkelerde açtıkları temsilciliklerle Ahıka Türkleri’ni bir çatı altında toplamak istediklerini belirten Dünya Ahıska Türkleri Birliği genel Başkanı İsmihanoğlu Ziyatdin Kassanov, “Dünya Ahıska Türkleri Birliği’nin kurulma amacı farklı ülkelerde yaşayan milletimizi bir çatı altında toplamak. İkincisi ise farklı ülkede yaşayan insanlarımızı bulmak. Türkiye’de Sayın Cumhurbaşkanımız’ın yardımı ve talimatları ile bütün Ahıska Türkleri’nin problemleri çözüldü. Bir buçuk yıl önce Cumhurbaşkanı;’nın Bakanlar Kurulu’na verdiği talimatla 22 bin Ahıska Türkü için kanun çıkartıldı. Başta Cumhurbaşkanımızı, bakanlarımızı, bütün devletimize milletimiz adına teşekkür ederim. Ahıskalılar için adeta tarih değişti. Eskiden bin- 2 bin için vatandaşlık hakkı verilirdi. Ama şu anda verilen vatandaşlık sayısı sınırsız” dedi.



Kassanov’un konuşmasının ardından tören, ses sanatçılarının müzik dinletisi ve folklor ekibinin gösterisi ile devam etti. Dünya Ahıska Türkleri Birliği Kocaeli Şubesi’nin açılışının yapılmasının ardından tören, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:50
  1. sanat
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  3. konser

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