"Dünya 2023 yılında Türk markalarını konuşacak"

LEFKOŞA (AA) Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "2023 yılında dünyanın Türk markalarını konuşacağını belirterek, “Belki iddialı gelebilir ama biz bunun içinde olduğumuz için bu tempoyu yaşadığımız için bunu çok rahatlıklar söyleyebiliyorum." dedi.

Damat, Tween ve D'S Damat markaları ile dünya moda perakendesinde söz sahibi olan Orka Holding, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 3. mağazasını Başkent Lefkoşa'da açtı.

Mağazanın açılışında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orakçıoğlu, kardeş ülke KKTC'de daha önce Gazimağusa ve Girne'de mağazaları olduğunu anımsatarak, Lefkoşa'daki mağazalarının yerini değiştirerek, KKTC'deki en büyük Damat-Tween Flagship mağazasını açıklarını söyledi.

Mağazanın büyüklüğünün toplam bin 350 metrekare olduğunu belirten, Orakçıoğlu, Güney Kıbrıs Rum kesiminden Kuzey Kıbrıs'a gelip alış veriş yapıldığını söyledi.

Süleyman Orakçıoğlu, Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs'a alış veriş yapmak için insanların gelmelerinin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Daha önce Kuzey'den Güney'e insanlar alışverişe gidiyordu. KKTC'de çok büyük bir potansiyel var. Lefkoşa'nın hem öğrenci kenti olması aynı zamanda çok büyük bir turizm potansiyeli olmasıdır." diye konuştu.

- " Şirket olarak, üzerinde güneş batmayan marka konumundayız "

Markalarının dünyada giderek artan etkinliğinin olduğuna dikkati çeken Orakçıoğlu, "Aralık ayı bizim için çok önemliydi. Aralık ayında global yolculuğumuza ışık hızıyla devam ettik. Yurt dışında 10 tane daha mağaza açılışı gerçekleştirdik. Farklı coğrafyalarda İtalya'da aynı zamanda Almanya'da, Rusya'da, Irak Bağdat'ta Ermenistan'da bununla birlikte dünyanın farklı ülkelerinde 10 tane mağaza açılışı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Şirket olarak, üzerinde “güneş batmayan marka” konumunda olduklarına işaret eden Orakçıoğlu, "Çünkü gün bizim için Avusturalya'da Sidney'de başlıyor. Uzakdoğu'da devam ediyor. Orta Asya Kazakistan, Özbekistan aynı şekilde baktığınız zaman yakın Coğrafyada kardeş ülke Azerbaycan'da Balkanlar'da Rusya'da Akdeniz ülkelerinde özellikle İtalya'da çok güçlü büyüme performansı içindeyiz. İspanya'da Barselona ve Madrit'te çok güzel mağazalarımız var. Güney Amerika'ya kadar uzanıyoruz." dedi.

- "2019 yılı bizim için çok önemli"

Süleyman Orakçıoğlu, 2019 yılının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu, bizim için söyle bir hedef ortaya koyuyor. 2019 yılında ülkemizdeki mağaza sayılarımızla yurt dışı mağaza sayılarımızı eşitleyeceğiz. Yani 225 yurt içi mağaza sayımız var, Yurt dışındaki mağaza sayımızı da 225'e ulaştıracağız. Böylelikle toplamda 450 mağazaya çıkacağız. Dünya moda başkentlerinde dünya markalarının en güçlü olduğu ülkelerde büyümemizi çok güçlü bir şekilde sürdürmeyi planlıyoruz. Çünkü her yıl İtalya'da yaklaşık olarak yüzde 120'nin üzerinde bir büyüme gerçekleştiriyoruz.

Bugün artık önümüzde bir çok fırsatın olduğunu gözlemliyoruz. Tabi bunu gerçekleştirmemiz için çok genç ve dinamik ekibimiz var. 2023 yılında dünya Türk markalarını konuşacak. Belki iddialı gelebilir ama biz bunun içinde olduğumuz için bu tempoyu yaşadığımız için bunu çok rahatlıklar söyleyebiliyorum."