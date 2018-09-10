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Dünya 2018 yılını yaşarken onlar yarın 2011 yılına girecek

Tüm dünya 2018 yılını yaşaya dursun kendine özgü takvim kullanan Etiyopya halkı, yarın sabah 2011 yılına girecek.

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:51
Dünya 2018 yılını yaşarken onlar yarın 2011 yılına girecek

Kendine özgü takvim kullanan Etiyopya halkı, yarın sabah 2011 yılına girmeye hazırlanıyor. Ülkede yeni yılın başlayacağı 11 Eylül günü de resmi tatil ilan edildi. Yılbaşı dolayısıyla başkent Addis Ababa'nın pazarları ve çarşıları canlanırken, kiliseler, eğlence mekanları, restoranlar ve otellerde de hazırlıklar sürüyor.

AF ÇIKARILACAK

Yılbaşı dolayısıyla başkent Addis Ababa'nın pazarları ve çarşıları canlanırken, kiliseler, eğlence mekanları, restoranlar ve otellerde de hazırlıklar sürüyor. Her yılbaşında olduğu gibi bu yıl da mahkumlara af çıkarma geleneğini sürdüren Etiyopya yönetimi, şimdiye kadar yaklaşık 9 bin mahkumun affedildiğini duyurdu.

Ülkede yeni yılın başlayacağı 11 Eylül günü de resmi tatil ilan edildi.

KENDİNE HAS TAKVİM VE SAAT

Etiyopya takvimi eski tabiriyle Habeşe Takvimi, Etiyopya Hristiyanları için de dini takvim olarak kabul ediliyor. Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden takip eden Etiyopya takvimi, güneş esaslı bir takvim olma özelliği gösteriyor.

TAKVİMLERİNDE 13 AY BULUNUYOR

Mısır'daki Kıpti Hristiyanların kullandığı takvimle benzerlik gösteren Etiyopya takviminde 30 günden oluşan 12 ay ile 5 veya 6 artık günü içeren 13'üncü ay bulunuyor.

Bu takvime göre, yeni yıla her yıl 11 veya 12 Eylül'de giriliyor. Kendine özgü takvimin yanı sıra farklı saat sistemi de kullanan Etiyopya'da gün, 12 saatlik iki farklı bölümden oluşuyor. 12 saatlik ilk saat dilimi 06.00'da, ikinci saat dilimi ise 18.00'de başlıyor.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 15:51
  1. Mısır
  2. Etiyopya

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