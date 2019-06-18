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Dünür cinayetinde 5 tutuklama

Yalova’nın Bağlarbaşı Mahallesi’nde dünürler arasında çıkan kavgaya karışan 5 kişi tutuklandı.

18 Haziran 2019 Salı 15:26
Dünür cinayetinde 5 tutuklama

Yalova’nın Bağlarbaşı Mahallesi’nde dünürler arasında çıkan kavgaya karışan 5 kişi tutuklandı.


Yalova’da 12 Haziran’da meydana gelen olayda dünürleri tarafından Vicdan Ürküt, bıçaklanarak öldürülmüş, eşi Yaşar Ürküt ise sopayla başına vurularak darp edildi. Olayla ilgili Yalova Emniyet Müdürlüğü mahallede geniş güvenlik tedbiri alırken, kavgaya karışan damat ve beraberindeki 5 akrabası gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan şüpheliler K.M., E.M., E.M., R.M., Y.M. ve D.M.’nin, Vicdan Ürküt’ü kimin bıçakladığını bilmediklerini söyledikleri ifade edildi. Yalova Cumhuriyet Savcılığı’ndan ek gözaltı süresi alınırken, şüphelilerin çapraz sorgu yöntemiyle sorgulandıkları öğrenildi. Yapılan sorgulamaların ardından kavgaya karışan şüpheliler Yalova Adliyesi’ne çıkartıldı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden damat E.M. ile K.M., E.M., R.M. ve D.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan başına sopa darbesi alan Yaşar Ürküt’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:26
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