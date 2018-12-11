THY- Euroleague
0553 313 94 23

Dunlop’un yeni kış lastiği SP Winter Sport 500

Türkiye distribütörlüğünü Abdulkadir Özcan AŞ'nin yürüttüğü Dunlop,teknolojisiyle, sürüş konforu, fren mesafesi ve uzun ömürlü kullanımıyla tüm binek araçlar için tek bir lastikte optimize ediyor

11 Aralık 2018 Salı 12:43
Dunlop’un yeni kış lastiği SP Winter Sport 500

İSTANBUL (AA) - Türkiye distribütörlüğünü Abdulkadir Özcan AŞ'nin (AKO Grubu) yürüttüğü Dunlop, üstün teknolojisiyle, sürüş konforu, fren mesafesi ve uzun ömürlü kullanım özelliklerini tüm binek araçlar için tek bir lastikte optimize ediyor.

Şirketten yapılan açıklamada kış lastiği zamanının geldiği hatırlatıldı. Tüm sürücüler için hayati önem taşıyan kış lastikleri, İçişleri Bakanlığı’nın kış aylarında trafik kazalarını asgari düzeye indirmek amacıyla "Kış Genelgesi" uyarınca, 1 Aralık- 1 Nisan arasında zorunlu tutuluyor.

Kış lastiklerinin güvenli sürüş performansı ise, üretici firmaların geliştirdiği yeni teknoloji ve ürünlerle, sürekli yukarıya taşınıyor. Bu gelişimin öncülerinden biri olan ve dünyanın ilk havalı lastik üreticisi unvanına sahip Dunlop, zorlu kış şartlarında en yüksek konforu sağlamak için geliştirdiği SP Winter Sport500 desenini tüketicilerin kullanımına sunuyor.

Dunlop’un kullanıcısına üstün performans sağlama hedefi ile üretilen, son teknoloji kış lastiği olan SP Winter Sport500, tüm binek araçlar için sürüş konforu, fren mesafesi ve uzun ömürlü kullanım özelliklerini tek bir lastikte optimize ediyor. Gelişmiş Dunlop teknolojileri ile Türkiye kış koşullarına özel olarak üretilen SP Winter Sport500, kış şartlarında yaşanan en büyük handikap olan ıslak ya da karlı asfalt zeminde uzun fren mesafesi ve kayma olumsuzluklarını minimum seviyeye indirmek için geliştirildi.

4D Nano teknolojisi ile geliştirilen bileşen sayesinde kış lastiklerine üstün yol tutuşunun sağladığı konforun yanı sıra bu teknolojinin özelliği olan kuru zeminde uzun ömürlü kullanım da maksimum seviyeye çıkarıldı.

SP Winter Sport500’ü diğer lastiklerden ayrılan bir önemli özelliği ise sırt deseninde birbirine kenetli geniş oluk yapısının sağladığı etkili su tahliyesi sayesinde sürücü için daha kısa fren mesafesi ve kış şartlarında güvenli sürüş deneyimi sunması oluyor.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:43
  1. Dunlop
  2. Kış lastiği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu'ndan vize açıklaması!
    1. Çavuşoğlu'ndan vize açıklaması!
    2. "Taciz" ve "dolandırıcılık" suçundan..
    3. İşçi ve işveren temsilcilerinden..
    4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    5. Ali Koç'tan Fenerbahçeli futbolculara..
    6. MHK cezalandırdı! UEFA görev verdi
    7. Aksaray merkezli FETÖ operasyonu
    8. MÜSİAD ile YediHilal geleceğin erdemli..
    9. Korkunç olay! Kafa derisi koptu, o..
    10. AK Parti Kırşehir ilçeleri belediye..
    11. "Şenol Güneş bizim için baba gibi"
    12. Galatasaray'da divan kurulu toplantısı..
    13. "Kültüre Adanmış Bir Ömür"..
    14. AK Parti Rize ilçe belediye başkan..
    15. ABD'de nükleer bombayla ilgili flaş..
    16. UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev
    17. "Türkiye ve Azerbaycan bölgenin..
    18. Menajeri ile temasa geçildi! Süper Lig..
    19. Nafaka mağdurları hükümetten somut..
    20. Denizli'de ev yangını
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo