Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çaylak siyasetçi Sebastian Kurz cami kapatmakla tehdit etti

Viyana'nın en büyük camilerinden birinde Çanakkale Savaşı'nın canlandırıldığı etkinlik Avusturya'da bazı kesimleri rahatsız etti.Türkiye düşmanlığıyla bilinen Avusturya’nın tecrübesiz ve genç Başbakanı Sebastian Kurz, Viyana Belediyesi'nin Müslüman derneklerine sağlanan devlet yardımları konusunda "daha katı olması gerektiğini" söyleyerek söz konusu camiyi kapatmakla tehdit etti.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:31
Çaylak siyasetçi Sebastian Kurz cami kapatmakla tehdit etti

2016 yılında çekildiği belirtilen ve haftalık "Falter" gazetesinde yayımlanan fotoğraflarda, asker üniforması giyen çocuklar Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'de savaşan askerleri canlandırıyor.

Gazetede yer alan karelerden birinde şehit rolündeki çocukların yerde yattıkları ve üzerilerinin Türk bayraklarıyla örtüldüğü görülüyor.

Bu görüntüler Avusturya'da tepkiye yol açtı, Avusturya Başbakanı cami kapatma tehdidi savurdu.

Fotoğrafların yayınlanmasının ardından konuşan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "söz konusu olayın Avusturya'da yeri olmadığını ve (böyle bir olaya) asla müsamaha gösterilmeyeceğini" söyledi.

TEHDİT SAVURDU

Sağ çizgideki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri Kurz, Avusturya yasalarına göre etkinliğin sergilendiği Avrupa Türk İslam Birliği'ne (ATİB) bağlı caminin kapatılmasının dahi söz konusu olabileceğini belirtti. Kurz, ayrıca Sosyal Demokrat Partili (SPÖ) Viyana Belediyesi'nin Müslüman derneklerine sağlanan devlet yardımları konusunda "daha katı olması gerektiğini" söyledi.

Partinin Viyana Eyalet Teşkilatı Başkanı Gernot Blümel de din işlerinden sorumlu Kültür Dairesi'ne olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

ATİB ise yaptığı açıklamada, "son derece büyük bir talihsizlik" olarak nitelendirdiği oyunun bitmesinin dahi beklenmeden iptal edildiğini ve konuya ilişkin çok yönlü bir inceleme başlatıldığını duyurdu.

ALMANYA'DA DA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Geçen hafta Almanya'da Çanakkale Savaşı'nın yıldönümü vesilesiyle düzenlenen benzer bir etkinlik de tepkilere yol açmıştı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 10:31
  1. Çanakkale
  2. Viyana
  3. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz
  4. Avusturya Halk Partisi

YORUM YAZ

  • MilletMillet7 sa önce
    Olum bak git
  • selamiselami7 sa önce
    onlar camilerimizi kapatıyorlarsa bizde onların kiliselerini kapatalım
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Migren nasıl geçer? Migren nedir? Migren tedavi yöntemleri?
  1. Migren nasıl geçer? Migren nedir?..
  2. Ağar'dan çarpıcı 'erken seçim'..
  3. MİT Afrika'da enseledi! Mahkemeye..
  4. ABD-İran arasında nükleer kriz sürüyor
  5. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
  6. Kırmızı bülten çıkarıldı... Türkiye..
  7. Adıyaman'da servis beklerken canından..
  8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talat Caferi'yi..
  9. Ravza Kavakçı kararın ardından..
  10. Arda: Biz ‘Bayrampaşalılık’ unvanını...
  11. Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
  12. Kırgızistan'da hükümet düştü
  13. Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi..
  14. İsrail terörüne karşı UCM'ye seslendiler
  15. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
  16. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus..
  17. Tarih belli oldu! Devlet Bahçeli..
  18. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan..
  19. 24 Haziran seçimleri için 3 bakan..
  20. Çiftlik Bank için 6 kırmızı bülten..
İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum