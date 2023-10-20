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Gündem Düne kadar 'ABD'de hukuk var' diyen Kemal Öztürk bakın bugün Amerika'yı nasıl yerden yere vurdu!
Gündem

Düne kadar 'ABD'de hukuk var' diyen Kemal Öztürk bakın bugün Amerika'yı nasıl yerden yere vurdu!

Yeniakit Publisher
2023-10-20 03:04:00 - 2023-10-20 03:14:22
Düne kadar 'ABD'de hukuk var' diyen Kemal Öztürk bakın bugün Amerika'yı nasıl yerden yere vurdu!

Düne kadar, "Amerika’da hukuk var" diyerek Türkiye'deki hukuk sistemini hedef alan Kemal Öztürk, bugün Amerika’yı yerden yere vurdu.

Habertürk TV canlı yayınında, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları değerlendirildi.

Program konuklarından Habertürk yazarı Kemal Öztürk'ün sözleri dikkat çekti.

Daha düne kadar ABD başta olmak üzere Batı'yı yere göğe sığdıramayan Öztürk, İsrail'in insanlık dışı saldırılarından sonra söylem değiştirdi.

Öztürk ABD'yi yerden yere vurduğu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Amerikan yönetiminden yapılan bütün açıklamalar şüphelidir. Ben ABD tarafından söylenenleri sorgulamadan doğru kabul etmem.
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Amerikan medyasının yaptığı bütün açıklamaları da öyle görüyorum. The Guardian 40 yıllık karikatürcüsünü işinden kovdu.

Bir defa bizim Batı kompleksinden kurtulmamız lazım. Biz niye Batı'nın dilini kullanıyoruz? 'Yeni yerleşimci' Yeni yerleşimci diye bir şey yok. İşgalci var, İsrail işgalcilik yapıyor.

Hamas'a terör örgütü diyor Amerika. Sanki Hamas yeni saldırdı. Bütün bu olaylar yeni başladı. Bundan önce Filistin Kurtuluş Örgütü'ne terör örgütü diyorlardı. Biz niye onların dilini kullanıyoruz. Niye Batı'ya karşı kendimizi ezik hissediyoruz?

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