Düne göre korkunç artış! Meksika'da koronavirüs kabusu şiddetleniyor
Koronavirüs nedeniyle dün 439 kişinin yaşamını yitirdiği Meksika'da salgın nedeniyle son 24 saatte 730 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Öte yandan ülkedeki koronavirüs vaka sayısı da 4 bin 599 artışla 154 bin 863'e çıktı.
Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 730 kişi hayatını kaybetti.
18 bin 310 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 730 artarak 18 bin 310'a yükseldi.
Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 599 artışla 154 bin 863'e çıktı.
116 bin 178 kişi sağlığına kavuştu
Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 116 bin 178 olarak kaydedildi.
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.