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Korona Virüs Düne göre hasta sayısı düştü, vefat sayısı arttı! Türkiye’nin 11 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı
Korona Virüs

Düne göre hasta sayısı düştü, vefat sayısı arttı! Türkiye’nin 11 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

11 Ekim 2020 tarihine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye’nin koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte bin 502 hasta tespit edildi, 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Dün açıklanan tabloda hasta sayısı bin 649, vefat sayısı ise 56 olarak belirtilmişti.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 19:28:00 - 2020-10-11 19:53:41
Düne göre hasta sayısı düştü, vefat sayısı arttı! Türkiye’nin 11 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise bin 502 oldu.

11 Ekim 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 301 Kovid-19 testi yapıldı, yeni hasta sayısı 1502 oldu.

59 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1411 oldu.

Son 24 saatte 1212 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 294 bin 357'ye yükseldi.

Bakan Koca’dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin."

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