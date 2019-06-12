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‘Dünden Bugüne Yörükler ve Yaşantıları’ yarışması sonuçlandı

Erdemli Belediyesi, ‘Dünden Bugüne Yörükler ve Yaşantıları’ adlı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının sonuçlarını açıkladı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:06
‘Dünden Bugüne Yörükler ve Yaşantıları’ yarışması sonuçlandı

Erdemli Belediyesi, ‘Dünden Bugüne Yörükler ve Yaşantıları’ adlı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının sonuçlarını açıkladı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere altın ve kitap seti hediye edildi.


Erdemli Belediyesi, ülkede Yörüklere ait kültürel mirasları gelecek nesillere taşımak adına yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir proje yürüten Erdemli Belediyesi, ‘Dünden Bugüne Yörükler ve Yaşantıları’ adlı resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenledi. Meryem Temiz’in şiirde, Feyza Badas’ın resimde birinci olduğu yarışmada dereceye giren öğrencilere tam, yarım ve çeyrek altın ile kitap setleri hediye edildi.


Erdemli’de hala canlı olarak yaşayan Yörük Kültürünü korumak ve gençlere anlatmak adına Türkmen Şöleni, Yörük Müzesi gibi dev projelere imza atan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ‘Dünden Bugüne Yörükler ve Yaşantıları’ yarışması ile ilgili yaptığı açıklamada, ilçenin sanat ve kültür noktasında önemli adımlar kat ettiğini söyledi. Bu konuda çalışmaların devam edeceğini belirten Tollu, gençlerin sadece kendilerine ait değil, ülkenin Büyük Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırılmasında da sorumluluk sahibi olduklarını vurguladı.


Tüm yarışmacılara kültürlerine sahip çıktıkları için teşekkür eden Başkan Tollu, dereceye giren öğrencileri de tebrik etti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:06
  1. kültür
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