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Dünden Bugüne Yerel Basında 18 Mart Zaferi Sergisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti ve Basın İlan Kurumu’nun ortaklaşa düzenlediği “Dünden Bugüne Yerel Basında 18 Mart Zaferi” temalı sergi ilgi görüyor.

21 Mart 2019 Perşembe 15:12
Dünden Bugüne Yerel Basında 18 Mart Zaferi Sergisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti ve Basın İlan Kurumu’nun ortaklaşa düzenlediği “Dünden Bugüne Yerel Basında 18 Mart Zaferi” temalı sergi ilgi görüyor.


1923 tarihinden 2018 yılına kadar yerel basında çıkan 81 haberin yer aldığı serginin açılışı, Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karşit, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Çanakkale Gazeteciler Cemiyet Başkanı Hafize Akıncı, Basın İlan Kurumu İl Müdürü Hasan Hüseyin Kemal, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan, kurum kuruluş müdürleri, ÇOMÜ akademik personeli ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.


Sergi hakkında bilgi veren Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize akıncı, “ Sergi çok güzel geçti. Hep beraber eskiye gittik. O yıllarda kendimize ait bir şeyler aradık, bulduk. Ben bu sergiyi açmaya karar verdiğinde araştırırken çok duygulandım. Bu duyguyu herkesin yaşamasını istedim. Sergiyi gezen herkes bu duyguyu yaşayacağını eminim. Sergi 10 gün kalacak. 81 tane eser var. 1921’den başlayıp günümüze kadar devam ediyor” dedi.


Sergi, 24 Mart tarihine kadar 17 Burda AVM’de gezilebilecek.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:12
  1. sergi
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